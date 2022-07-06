Как сообщает ТАСС, правительство Японии в курсе заявлений зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Япония может остаться без нефти и газа из России, однако не комментирует их. Об этом заявил в среду на утреннем брифинге заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида

«Мы в курсе этих заявлений, но я бы воздержался от комментариев», — сказал он.

Высказывание зампреда СБ стало ответом на хвастливое заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о намерении заставить (?!) Москву продавать свою нефть в два раза дешевле мировых цен.

«(Мы) установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать (нефть) по более высоким ценам», — заявил Кисида в агитационной речи в связи с предстоящими в ближайшее воскресенье выборами в верхнюю палату японского парламента.

Как сообщалось, в принятом по итогам саммита G7 коммюнике лидерами стран — участниц «семерки» обещано рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если стоимость черного золота превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Данную тему глава правящей Либерально-демократической партии не мог не затронуть в связи с ростом цен в Японии на энергоносители и как результат повышением стоимости электроэнергии для потребителей. Тем более что согласно указу президента РФ иностранным инвесторам, в том числе японским, проекта «Сахалин-2» придется делать выбор, оставаться в проекте на условиях фактически его национализации Россией или покинуть его. Подсчитано, что в последнем случае потери участвующих в проекте японских корпораций Мицуи и Мицубиси составят 15 млрд долларов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин — 2»

(сс) Администрация президента России Дмитрий Медведев, Таро Асо, Эндрю, герцог Йоркский и Мария ван дер Хувен. Визит на проект «Сахалин-2» в 2009 году

В этой ситуации угрозы Кисиды России выглядят как неуместная бравада и желание понравиться избирателям в качестве бескомпромиссного борца с северной соседкой. Вот Медведев и написал в телеграм-канале, что нефти на рынке станет меньше, а ее цена будет «выше прогнозной астрономической цены в $300-400». «А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». При этом издевательски добавил: «Аригато!»

На брифинге замгенсека Кихара поведал и о предложениях (России) перевести на рубли оплату за поставки газа, в том числе СПГ. «Мы выясняем детали на этот счет», — сказал он. При этом ТАСС отмечает, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил во вторник, что никаких решений на этот счет не принималось. То есть японцы заранее готовятся и к такому развитию событий.

Что касается угрозы Кисиды в ультимативном порядке потребовать от Москвы продавать нефть за полцены, то это только угроза, ибо, как это сделать, ни в Токио, ни в других столицах стран G7 не знают. Кихара добавил, что Япония продолжит обсуждать со своими партнерами по «Группе семи» вопрос создания механизма ограничения цен на российскую нефть.

«Конкретный проект механизма предстоит сформировать. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с другими странами, входящими в G7, — отметил он. — Япония и впредь будет прилагать усилия для обеспечения своей энергобезопасности».