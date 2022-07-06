Эксперты следующим образом прокомментировали заявление президента и председателя ПСР Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «Турция будет продолжать поддерживать политику баланса между Западом и Россией», сделанное им на проведенном в Мадриде саммите НАТО, отметив, что «Это не представляется возможным после принятой Стратегической концепции НАТО на 2022 год. Его заявления не имеют никакой силы. Это невозможно». Потому что после мадридского саммита 2022 года Турция как член НАТО либо отзовет свою подпись под Мадридской декларацией саммита, в которой была принята «Стратегическая концепция», либо откажется от союза с НАТО, либо же, согласно «Стратегической концепции», начнет воспринимать Россию в качестве «прямой угрозы номер один» в Черном и Средиземном морях, выходы к которым есть у Турции, с точки зрения безопасности, мира и стабильности как для своих союзников, так и для себя и соответствующим образом скорректирует свою внешнюю политику. Сложный выбор однако.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Мадридский саммит НАТО завершился. Мадридский саммит стал одним из самых важных саммитов за более чем семидесятилетнюю историю Североатлантического альянса. Саммит, а также позиция Эрдогана стали горячо обсуждаемой темой в соцсетях.

Журналист, публицист Дженгиз Чандар публикует следующий комментарий:

@CengizCandar: «Официальное приглашение Швеции и Финляндии к членству по заявлению обеих стран о вступлении в НАТО и начало процедуры членства считается наиболее важным стратегическим поворотным моментом в истории Североатлантического альянса. Швеция является крупнейшей скандинавской страной, и, начиная с 1814 года, она не участвовала ни в одной войне на протяжении более чем двух столетий».

@CengizCandar: «Что касается Финляндии, она утратила часть своей территории после нападения Советского Союза в 1939 году. Несмотря на свою неоспоримую западную идентичность после Второй мировой войны, она не была включена в НАТО из-за советского давления, что привело к появлению во внешнеполитической терминологии понятия «финское подобие».

@CengizCandar: «Заявление двух прибалтийских держав о вступлении в НАТО страны Северной Европы является во всех отношениях историческим шагом. Тот факт, что Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров, является еще одним моментом, который подчеркивает важность этого события».

Журналист Омер Мурат публикует следующие комментарии:

@omermurat_: «Абсолютно нереалистично полагать, что Эрдоган после этого продолжит использовать карту вето, не передав на рассмотрение в Великое Национальное Собрание Турции (ВНСТ) вопрос по членству Финляндии и Швеции в НАТО…»

@omermurat_: «Путин, вероятно, просил Эрдогана только отсрочить членство Финляндии и Швеции в НАТО, он наверняка прекрасно знал, что не может этого предотвратить. Такая отсрочка должна была облегчить ситуацию для Путина и поставить Запад в трудное положение. Эрдоган не смог найти в себе силы, чтобы сделать хотя бы это».

Официальный сайт президента Турции Подписание трехстороннего меморандума о поддержке вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Официальный сайт президента Турции Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом Финляндии, премьер-министром Швеции и генеральным секретарем НАТО

Писатель Метин Тюркай расценивает ситуацию с другой точки зрения:

@TurkayMetin: «Тайип Эрдоган — один из тех, кто лучше всего знает, что Запад не выполняет никаких своих обещаний в отношении Турции, о чем мы говорим на всех платформах. Он не откроет дверь НАТО для Швеции и Финляндии, пока не будет уверен. Теперь пусть переживают по этому поводу его сторонники по терроризму, получившие вид на жительство в Швеции и Финляндии».

На что пользователь по имени Эмре Чепни отвечает:

@tlhgrsn2896: «Если бы это было так, то Соединенные Штаты, которые мы называем союзником, не создали бы непосредственно рядом с нами регион для РПК и Партии «Демократический союз» и не оказывали бы поддержку по поставке для них оружия! Греция не приютила бы у себя столько оппозиционеров и террористов РПК! Германия — отдельный вопрос!.. Не будем вдаваться в подробности по делу американского пастора Брансона. Эрдоган скажет, что нас обманули и сложит с себя ответственность».

Продюсер телепрограмм и журналист Седеф Кабаш задается следующим вопросом:

@SedefKabas: «Швеция и Финляндия приняты в НАТО… А что получил Эрдоган в обмен на это?»

Официальный сайт президента Турции Президент Турции Реджеп Эрдоган с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите НАТО в Мадриде

Председатель Партии Победы Умит Оздаг публикует следующий комментарий:

@umitozdag: «Одобрение Партией справедливости и развития (ПСР) членства Швеции и Финляндии в НАТО было стратегической ошибкой: в то время как Турция потеряла свой козырь, РПК обрела еще одного союзника в лице НАТО. Эрдоган встал на колени перед Байденом и признал поражение. Это решение нанесет серьезный ущерб нашей стране».

Пользователь по имени Хайдар Зирек публикует следующий комментарий:

@haydarzirek09: «В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ… Подписи, поставленные нашим уважаемым президентом на саммите НАТО, загнав в угол на глазах у всего мира Швецию и Финляндию, приведут к свержению правительств этих стран или повлекут за собой досрочные выборы… В этих странах в ближайшем будущем начнутся уличные демонстрации…»