Европа сделала всё возможное для Украины, и теперь у неё заканчивается оружие. Об этом заявил военный эксперт, редактор итальянского издания Difesa Online («Оборона онлайн») Тициано Чокетти, комментируя заявления об исчерпании военных ресурсов у России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

По его словам, мысли о том, что у Москвы скоро закончатся оружие, боеприпасы и люди, являются абсолютной фантастикой. С другой стороны, западным странам уже нечего отправлять Киеву.

«У Италии нет даже боеприпасов для своих солдат, и в конечном итоге она отправит последнее, просто чтобы сказать, что она не отступает. В то же время все, в том числе Соединенные Штаты, знают, что то, что мы отправляем, — не имеет значения», — цитирует эксперта Il Fatto Quotidiano.

Чокетти добавил, что именно американцы вложили в эту войну огромные ресурсы с 2014 года, и продолжают поставлять оружие Киеву, чтобы нанести русским как можно больший урон. Если бы не это, считает эксперт, военные действия давно уже закончились бы.

При этом Вашингтон уже смирился с потерей Донбасса и всей территории к востоку от Днепра. Хотя президент США Джо Байден обещает идти до конца, но, как напоминает Чокетти, «в истории американского интервенционизма полно примеров внезапных отступлений — от Вьетнама в 1975 году до позорного бегства из Кабула».

Читатели в целом согласились с экспертом, считая, что отправка оружия Киеву и введение санкций против России стали главной ошибкой итальянского правительства.

«Именно поэтому война продолжается… Чтобы заставить европейских политиков тратить всё больше и больше миллиардов (отвлекая их от здравоохранения, инфраструктуры, социальной сферы) на покупку нового оружия… а вопрос всегда в одном: кому это выгодно? Ответ простой!» — прокомментировала Стефания Де П.

«Но… но ведь против русских ввели санкции. Хотя нет, их ввели против нас», — иронизирует Маргерита Ф.

«Муравей не сможет победить слона. Даже если муравья накачал стероидами кто-то из-за океана», — считает Фабрицио П.

Министерство обороны России Трофейное оружие, в спешке оставленное отступающими подразделениями ВСУ

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

«Украинцы ракетами, которые мы им предоставляем, бомбят гражданские цели на занятых русскими территориях. Но в данном случае это нормально для прессы и телевидения», — отметил Алессандро Г.

«Американцы уже сказали, что будут воевать против Путина до последнего украинца. Нельзя сказать, что их слова расходятся с делами. Это прокси-война», — рассуждает Тонио П.

«Не говорите глупостей, дело не в том, что у Европы закончилось оружие, просто у неё нет больше желания отдавать его украинцам. Кроме, может быть, Британии», — возразил Пьерлуиджи К.

Читайте также:

«Они экономику учили?» — в Италии усомнились в интеллекте лидеров G7

«Нас шантажировали»: российские музыканты заставили Европу оправдываться