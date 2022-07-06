Огромная трагедия произошла в центре Донецка 5 июля. Жертвой артобстрела города со стороны украинских войск стала десятилетняя девочка.

Аркадий Пластов. Фашист пролетел. 1942

В соцсетях распространяется страшное видео. Убитая горем мать рассказывает о том, как потеряла своего ребёнка.

Информацию о гибели девочки подтвердил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. «Наши дети продолжают гибнуть под обстрелами укронацистов. Сегодня днём (5 июля — прим. ред.) их снарядом зверски убило десятилетнюю девочку. Её останки собирали бойцы МВД ДНР. Взрослые мужчины не могли сдержать слёз… Аллея Ангелов Донбасса пополнилась ещё одним ребёнком. Царствие Небесное невинно убиенным!» — пишет Кулемзин в своём телеграм-канале.

Очередную трагедию в Донецке обсуждают пользователи соцсетей.

«Очень жалко девочку», — комментирует подписчица новостного телеграм-канала Седа Х.

«До слёз», — пишет J. S.

«Нелюди просто», — убеждён М.

«Царствие Небесное девочке», — сопереживает Ирина.

«Что же эти твари делают…» — так охарактеризовал действия ВСУ Артём М.

«Ещё утром ребёнок ел, пил, играл! Родителям ещё пережить всё это надо. Ужас», — пишет Sveti.

«Мордой Европу ткнуть», — предлагает Алексей.

«Зеленский — это не человек, это дьявол», — комментирует Анна.

«Нет для матери горя страшнее…» — соболезнует Светлана.

СЦКК ДНР Обстрел Донецка со стороны ВСУ

«Вот это действительно страшно. Не дай бог кому-нибудь», — подчеркнул Vidg.

«Горите в аду, нацисты!» — оставила эмоциональный комментарий Виктория.

«Твари. Желаю им ощутить на себе все слёзы и горе матерей! Ненавижу чёртовых нацистов», — пишет Татьяна.

«Не могу понять, почему украинское руководство ничего не делает с теми, кто призывает убивать русских, истреблять целую нацию, это же недопустимо для цивилизованного государства, которое хочет считаться частью Европы! Создается впечатление, что руководство Украины, наоборот, поддерживает подобные вещи…» — рассуждает Геворг А.

«Страшное горе, матери сил это пережить», — скорбит Татьяна П.

«Страшное время, бедные люди, беда», — сочувствует жителям Донецка Елена Е.

«Вот это надо в зарубежные СМИ постить… Чтобы они понимали, кто такие укронацисты», — подытожил обсуждение Е. Т.