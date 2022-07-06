Заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит бежать из страны после его заявления о планах по возвращению Лисичанска (Луганская Народная Республика) под контроль вооружённых сил Украины, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский в роли Наполеона

«Отбитые на голову нацики, попробуйте только сунуться в Луганскую Народную Республику! Глотку одними зубами перегрызут жители вам, после всего, что вы им устроили. Даже армия не нужна будет. Вы убийцы, вас здесь ненавидят», — указывает Ольга Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что глава Чечни дал дельный совет украинскому президенту, время существования которого на территории Украины стремительно утекает.

«Правильно, Рамзан Ахматович. Пусть он идёт куда-нибудь подальше, к Байдену на коврик, но не в Лисичанск!» — пишет Александр Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский должен сесть на скамью подсудимых, поэтому пусть он сидит в своём кресле и никуда не рыпается до прихода российских войск.

«Он сбежит, а отвечать за военные преступления и обстрелы городов, сёл кто будет? Он верховный, с него и спрос!» — отметил Павел М.

«Бежать некуда. Лучше пусть просит о пожизненном заключении в «комфортной» камере» с отоплением в России», — советует Андрей Т.

Часть людей полагает, что Зеленский был бы рад дать дёру из Украины, но на Западе ему будет организован не самый радушный приём.

«Ему уже некуда бежать! А если убежит, Украина тут же будет в составе России, потому что последний актёр из страны слиняет», — отмечает Марк В.

«Если Зелебобус сбежит, его удавят англосаксы. Слишком много знает и слишком много денег просил», — написал Владимир З.

«Зелебоба уже не жилец, его либо наши вальнут во время боевых действий, либо свои. Либо, кстати, работодатель из США за то, что не оправдал ожиданий и всех западных инвестиций», — предполагает Антон В.

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенный дом в Лисичанске

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский может сделать единственный в своей жизни добрый поступок — подписать капитуляцию и прекратить это бессмысленное противостояние.

«Ему надо подписать капитуляцию, иначе продолжатся страдания украинского народа. От того, что украинцы в страхе и ужасе пребывают, они воевать лучше не будут. Просто Зеленский устроил натуральный геноцид, ведёт людей на убой. Скоро пол Украины в похоронах будет, останутся лишь старики, инвалиды и вдовы», — предрекает Валера Ш.

«Никакого бегства! Только капитуляция, полная и безоговорочная. Иначе придётся ещё за бугром этих нациков вылавливать. Зеленский может смерти только в одном случае избежать — пойти навстречу требованиям России и быть максимально сговорчивым. Так он не сделает свою жену вдовой, а ребёнка безотцовщиной. Так он сохранит жизнь тысячам и тысячам украинцев, которые не желают становиться пушечным мясом на службе Киева», — пишет Валерий К.

Напомним, 5 июля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит бежать из страны после его заявления о планах по возвращению Лисичанска (Луганская Народная Республика) под контроль вооружённых сил Украины.