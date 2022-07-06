Заявление верховного комиссара Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет о том, что в ООН всерьёз обеспокоены судьбой политических заключённых, которых сотрудники Совета безопасности Украины (СБУ) подозревают в поддержке российских властей, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 6 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Michelle Bachelet Мишель Бачелет

"Обеспокоились они. Восемь лет нацисты людей в тюрьмы на Украине сажают исключительно за мнение», — напомнил Руслан Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что внезапная озабоченность верховного комиссара ООН ситуацией на Украине вызывает только недоумение, потому что этого внимания от него требовали на протяжении восьми лет.

«А то, что восемь лет ВСУ обстрелами гражданских людей убивали на Донбассе, у них обеспокоенность не вызывало? ООН — это шарашкина конторка, которую уже пора распустить к чёртовой матери! А России следует создать новую альтернативную площадку без власти англосаксов», — указывает Святослав С.

«Озабоченность выразили — да? Ну, это нормально. Молчание выглядело бы совсем уж цинично», — подметил Николай И.

Некоторые комментаторы отмечают, что остаётся непонятным, какая причина послужила тому, что в ООН всё-таки открыли глаза на зверства, которые устраивает киевский неонацистский режим.

«Тю! Там, что, руководство сменилось? Раньше они в упор не видели, что на Украине делается вместе со всеми правозащитными организациями, а тут вдруг прозревать начали! Удивительно!» — написал Лёха К.

«Чего это вдруг раздались робкие такие голосочки? Режим нацистов процветал до недавнего времени, чего-то их это особо не беспокоило», — отметил Дмитрий Б.

«А что такое? Как один канал оставили — это нормально. Как все оппозиционные партии разогнали — это нормально. Как Донбасс бомбить — это нормально. Как в Одессе людей сожгли — ноль реакции. Теперь-то что вдруг? Кого-то не того тронули, своего?» — задаётся вопросом Владимир З.

Часть людей полагает, что такие «подозрения» выглядят скорее как издевательство, потому что прямо сейчас киевский режим сносит с лица земли мирные города Донбасса.

«Неожиданно вдруг обеспокоились, а вот украинские обстрелы городов и мирного населения в них почему-то организацию не беспокоят», — отметил Глеб А.

Dnr-online.ru Последствия обстрела украинской артиллерией

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре, когда киевский режим падёт, на Западе тут же изменят свою риторику и начнут снова заискивать перед Россией.

«Как только спецоперация будет подходить к концу и укрофашизм будет зачищен, заднеприводные политики из Европы и США побегут, толкая друг друга локтями, к Путину с криками: «Мы всегда знали, что этот Зеленский — фашист, он просто нас в блуд ввёл!» То же самое они проделывали в апреле-мае 1945 года!» — пишет Rurik V.

Но пока что, всё что мы видим со стороны Запада — это эшелоны с вооружением, предназначенным для убийства мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Верить в эту озабоченность — глупо. Они сколько угодно могут риторику использоваться, но на деле Запад поддерживает киевский неонацистский режим, отправляя ему оружие для убийства мирного населения», — написал Мартин С.

Напомним, 5 июля верховный комиссар Организации Объединённых Наций по правам человека Мишель Бачелет заявил на 50-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве о том, что в организации всерьёз обеспокоены судьбой политических заключённых, которых сотрудники Совета безопасности Украины подозревают в поддержке российских властей. По мнению чиновника, аресты были проведены не в соответствии с международными обязательствами Украины в области соблюдения прав человека.