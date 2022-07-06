Заявление главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова о том, что в России ожидается постепенное снижение цен на автомобили в течение 2022 года, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 5 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

«Спасибо нашему руководству за заботу. Я надеюсь, что в течение года цены вообще на всё снизятся, включая продовольствие. Раз рубль укрепляется, почему мы продолжаем жить бедно?» — задаётся вопросом Ренат А.

Многие пользователи пришли к выводу, что они не помнят, когда в России падали на что-либо цены. Граждане отмечают, что государство умеет только замораживать катастрофический рост стоимости товаров, но чтобы снижать — это что-то из научной фантастики.

«Как только цены в России повышаются, власть их тут же регулирует, и они замораживаются на пике. Так было и будет. Никакого снижения цен у нас не будет, снимите розовые очки», — пишет Станислав Т.

«Цены на авто в три раза завышены, и не особо-то они спешат снижаться. Просто бардак в этой сфере!» — возмущается Александр А.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Мантуров

Некоторые комментаторы отмечают, что в связи с ростом цен на автомобили гражданам стоит ждать удорожания вообще всех товаров.

«Рост цен на авто — это неминуемый рост цен на все товары в стране. Потому что новые машины нужны для перевозки товаров, а так как в страну не попадают новые авто, а те, что есть, в цене завышены вдвое или втрое, то ждите удорожания логистики», — указывает Мартин С.

Часть людей полагает, что цены, может быть, и упадут, да только самих автомобилей в России может банально не остаться.

«Как могут стабилизироваться цены на то, чего нет?» — спрашивает Алексей Г.

«У нас в России вскоре машин-то не останется. Будут сплошные «Гранты» на карбюраторе и без подушек безопасности, да пара-тройка китайцев, цены на которые, в связи с отсутствием конкуренции, будут только расти. На что там ориентируется Минпромторг в своих прогнозах — загадка», — отмечает Антон П.

Ряд пользователей указывает на то, что автомобили в России стоят бешеных денег потому, что эта сфера отдана в руки самым жадным на свете барыгам, которым плевать на положение, в котором оказалась страна, — они думают только лишь о своей выгоде.

«Почему у нас китайские товары массового потребления продаются в два раза дороже, чем в самом Китае? Вот это вопрос. Если китайский смартфон можно заказать с Ali, то авто приходится брать у дилеров на территории России, и цены они рисуют космические», — отметил Денис К.

Нашлись и те, кто призвали дать шанс Минпромторгу и посмотреть за тем, как российское руководство пытается бороться с ростом цен и за снижение стоимости товаров для населения.

«Раз Мантуров пообещал, то пусть держит слово. Мы верим в Минпромторг, ведь глава должен отвечать головой за то, что пообещал, верно?» — написал Кирилл П.

Напомним, 5 июля глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил в интервью РИА Новости о том, что в России ожидается постепенное снижение цен на автомобили в течение 2022 года.