Заявление главы японского министерства иностранных дел Ёсимасы Хаяси о том, что правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2», согласно которому оператора Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Министерство иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

«Путин — красавчик! Ни перед кем никогда не пресмыкается. Всех катает на своей «карусели» как хочет», — подметила Юлия К.

Многие пользователи пришли к выводу, что реакцию японских властей выглядит забавной, потому что они до сих пор не могут поверить, что Россия решила всерьёз ответить на их агрессивные действия.

«Что непонятного? Сменилась управляющая компания. Теперь, если хотите СПГ, то приходите и просите, желательно на коленях», — советует Денис З.

«Чего там непонятного? Ни капли нашего газа поганым русофобам больше не перепадёт. Ни за деньги, ни за очень большие деньги! Давно пора Путину было начать хоть немного бороться за наши экономические интересы, а не подставлять одну щеку за другой. Хватит уже, щёк у нас больше не осталось, пора включать в дело кулаки», — указывает Михаил П.

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате своей русофобской политики Япония потеряла большие деньги и очень перспективные проекты по разработке газа.

«А что так? Начали подозревать, что скоро холодно станет? Ну а вообще надо было осознавать риски, когда начали против нас санкции вводить!» — поделилась своим мнением Гузель С.

«А о чём в Японии думали, когда подлизывали Америке, санкции свои против России вводили? Очевидно же, что это не могло позитивно сказаться на наших взаимоотношениях», — отметила Юлия С.

Часть людей считает, что Россия совершила зеркальные действия, чтобы отразить экономические и политические атаки со стороны Японии.

«Так Япония по всем франтам обложила нас санкциями. Думает, видимо, что мы просто так это схаваем. Ха-ха! Не тут-то было, ребята! Держите нейтралитет. Никто не говорит о поддержке, просто нейтралитет. Но вы решили сесть на поводок США и начали тоже вводить санкции. Окей! Тогда мы забираем «Сахалин-2», — пишет Виктория К.

«Что, только вам можно санкции накладывать, а обрату получать не хотите? Вот ведь гады!» — написал Serega T.

Ряд пользователей указывает на то, что Япония оказалась совершенно лишена какой-либо субъектности и суверенитета — она выполняет любые, даже самые безумные команды из Вашингтона.

«Все отношения, которые мы нарабатывали 20 лет, всё это японцы спустили в унитаз, похоже», — считает Григорий А.

«С американцев лучше спрашивайте разъяснения, начиная с бомбёжки Хиросимы и Нагасаки, и потом многолетнего неоправданного присутствия у вас», — пишет Олег К.

«Вся прозападно настроенная часть мира — как умалишенные и полоумные отморозки, оторванные от реальности происходящего. Безумцам — безумный конец», — считает Дух Ш.

Напомним, 5 июля глава японского министерства иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил на пресс-конференции о том, что правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2», согласно которому оператора Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью Российской Федерации.