Президент Швейцарии Иньяцио Кассис против ареста российских финансовых активов, которые предлагают изъять для восстановления Украины. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Www.eda.admin.ch Иньяцио Кассис

Уточняется, что в ходе конференции в Женеве, главной темой которой стало восстановление экономики и гражданской инфраструктуры Украины, политик отказался от данного плана, указав на то, что предложения о конфискации активов в пользу Киева создадут опасный прецедент и нуждаются в конкретном юридическом обосновании.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что власти Швейцарии опасаются, что страна окончательно потеряет доверие.

«[Он] разумно опасается, что после воровства российских денег все остальные клиенты сбегут из швейцарских банков», — пишет один из участников обсуждения.

«Хотят хоть как-то вернуть репутацию, ан нет. Весь мир уже знает, что вы — брехливые воры, и будет выводить активы», — добавила Yulia.

«Это уже бесполезно! Швейцария теряет статус страны — надёжного мирового банка», — также подчеркнул Sergio.

«Ну хоть кто-то еще помнит, что они живут за чужой счет и это, в первую очередь, им и аукнется, собственно, как и все санкции», — отреагировала Анастасия К.

«Швейцарцы всё пекутся о деньгах в своей стране, а то мало ли, какие дальше события будут», — пояснил Banka_tuwenki.

«Им уже аукнулось. Когда они заморозили российские активы у себя, другие вкладчики задались вопросом: «А мы что, неприкасаемые?». В результате отток капиталов из швейцарских банков был такой величины, что банкиры взвыли… В случае же конфискации российских активов о швейцарской банковской системе вскоре придется говорить в прошедшем времени», — ответил ему (Banka_tuwenki) Юрий.

«Потом будет «а нас за шо?» — смеется Руслан.

«Вся система рухнет моментально, если они отважатся на такое», — написал Frost.

«Прогнут и Швейцарию, нет больше законов», — отреагировала «Ёлка Зелёная».

«Да, зашевелились! Но если даже нет прецедента, доверие подорвано, а это очень важно», — пишет Gali.

«Да денежки уже распределены, и в списках на распределение явно нет Украины. Возвращать они их и не собираются. А если типа «конфискуют», то это не хило ударит по доверию к банкам Европы и, полагаю, многие захотят по быстрому оттуда забрать свои деньги, пока их не назначили «авторитарными режимами» и попросту не обокрали», — добавила Екатерина К.

«Нейтральная страна, подвизалась на санкции. И держите деньги в своих банках сами. Сволочи европейские», — не выдержал Vladimir B.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Воры предлагают забрать, жульё пока не согласно», — проиллюстрировал ситуацию Вячеслав.

«Боятся, как бы потом с процентами конскими отдавать не пришлось! Все ж знают, что русские всегда приходят за своими деньгами!» — с сарказмом отметил Георгий Ф.

«Просто боятся вконец потерять лицо до того, как маска спадёт окончательно и бесповоротно. Уже спала — нет ни демократии, ни ценностей. Только глупцы в них всё ещё верят, да наивные дети переростки», — добавила одна из участниц обсуждения.

«Забрать-то можно. Только в ответ заберут ещё больше. И не отдадут никогда. И Украину заберут со всем ей переданным…» — подытожил Алексей Г.