Европейцы должны отказаться от старой бытовой техники для того, чтоб сэкономить электроэнергию. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«Ваш старый холодильник — друг [президента России] Владимира Путина. Выбросьте его», — призвал он.

(сс) london road Старые холодильники

Блас отметил, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа, так как большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его лучше сохранить на зиму.

Утверждение обозревателя Bloomberg обсудили в мессенджере Telegram.

«Вот и несчастные холодильники в пособничестве Путину обвиняют. Внимание! На очереди стиральная и посудомоечная машины!» — иронизирует Darya.

«Да зачем вообще холодильник, если туда положить нечего? Горсточка риса да сверчок — здоровое питание правильного европейца», — отметила Helen P.

«Тогда утюги, чайники, стиральные машины, микроволновые печи — тоже большие друзья Путина, — они потребляют больше холодильника», — пишет Gothmog.

«Это гениальный коммерческий ход. Выбрасывайте старое, покупайте новое назло Путину! Никогда ещё реклама не была такой эффективной», — смеется Hunter.

«Обычные люди там сами скоро разберутся, кого на самом деле им нужно выкинуть за такие советы. Спустя три месяца останется советовать: «Назло Путину отморозьте уши», — добавила Арина.

«Да зачем считать, сколько энергии нужно на производство нового, пускай потребители выбрасывают деньги, покупая новую технику каждые два года. Это «стимулирует» экономику и поднимает ВВП, пока не кончаются реальные ресурсы, — тогда пузырь лопается», — пишет один из участников обсуждения.

«Зимой холодильник не нужен: продукты можно закапывать в снег», — с сарказмом комментирует Соня.

«А сколько нужно энергии для переработки этих выброшенных холодильников, они подумали?..» — задалась вопросом Настасья.

«Зачем им холодильники этой зимой? В домах будет +10, как в холодильнике», — шутит «Ёлка Зелёная».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Ваш желудок — друг Путина. Потому что он требует еду», — с сарказмом написал Ilya S.

«А продукты в том холодильнике — вообще диверсанты!» — шутит «Ваша Чертовка».

«А мыло и горячая вода — его закадычные кореша», — отметил Dmitriy G.

«Спонсор статьи — магазин холодильников», — смеется Anna R.

«Маркетолог 80-го уровня», — шутит Вет.

«А ещё поменьше есть и дышать…» — с сарказмом добавил Олег Д.

«И жара — «друг Путина», — вынуждает кондиционеры включать, и еда — «друг Путина», — нужны удобрения и вода, и готовить на газу. Уходите в заморозку глубокую, европейцы», — призвала Натали.

«Сколько друзей у Путина в Европе! Холодильники, машины стиральные, автомобили на колесах… А ещё миксеры, хлеборезки и мясорубки! Ха-ха! Больные люди…» — отреагировал Л. Ч.

«На производство нового холодильника расходуется больше электроэнергии, чем потребляет старый. Ни разу не экономно…» — написала Tatyana.

«Оставьте. Возможно, зимой в нём будет теплее, чем в комнате», — с сарказмом пишет legus ZOV.

«А также автомобиль на бензине, хлеб из российского зерна и т.д. Зачем вообще им газ и электроэнергия? Пусть в средневековье катятся», — призвал «Т».

«Ну всё же понятно — когда воюют телевизор и холодильник, то холодильник — лучше убрать!» — иронизирует Canep 2020.

«Это говорит о том, что на Западе даже в каждом холодильнике видят врага!» — пишет Антонина.

«Всё правильно! Европейцы, меняйте всё! В том числе и своих дебилов-правителей!» — смеется Сергей С.

«Как они боятся Путина! Это ещё он туда и не посмотрел, а за океаном и «путинское повышение цен», и «путинское реформы». Теперь и холодильник за Путина. Уже холодильник понял, а власти…» — шутит Эльвира.

«Мозги выбросьте, дебилы!» — не выдержал один из участников обсуждения.