Сеть: «Нечего там делать». РФ не будет участвовать в «Детском Евровидении»
Прием заявок на национальный отбор для участия в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение» в 2022 году не будет проводиться, сообщили 5 июля в пресс-службе Академии Игоря Крутого.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно восприняли данную новость, указав на то, что детям из России на конкурсе делать нечего.
«Вот и хорошо, что не будет! Первый раз слышу о таком конкурсе. Раньше Россия принимала в нём участие?» — написала Татьяна.
«Нам… [этот конкурс] теперь не нужен — всё равно ничего не светит, зачем тогда детей травмировать?» — отреагировала Evgenya S.
«А смысл, чтобы так, как с нашими фигуристами, спортсменами и т.д.? Зачем участвовать во всей этой вакханалии, тем более детям?» — недоумевает Lory.
«Вот уж точно, нечего там делать», — пишет «Тень».
«Да и ладно! Что оно даёт это «Евровидение»? Политика уже во всё залезла: в музыку, спорт, кинематограф», — отреагировала Тоня О.
«Правильно, не надо нашим детям психику травмировать», — считает Thor.
«Правильно! Нечего нашим детям их «ценности» внушать», — прокомментировала Ирина Ч.
«Россия выше этих «посиделок», — отметила Галина.
«Правильное решение! Везти наших талантливых детей на это сборище шакалов, на этот шабаш «нехороших людей» — не лучшее дело!» — написала Ольга.
«Это именно то, что нужно», — пишет Елена Б.
«Иногда даже очень талантливые дети побеждали, но в нынешних условиях бессмысленное мероприятие», — добавила Миа.
«Россия не только принимала в нём участие, но и побеждала. В 2006 году сестры-близнецы Мария и Анастасия Толмачевы победили с песней собственного сочинения. Им было 9 лет. Детское «Евровидение» существует с 2003 года. В 2017 году также победила россиянка Полина Богусевич с песней «Крылья», — добавила Т. Е.
«Пусть сами варятся в этих котлах разврата», — отреагировала Tany.
«Они ещё скажут, что они нас отстранили», — добавил Л. В.
«Спасены. Слава Богу. Побольше хороших новостей. Когда они уже накроются медным… ой, то есть железным занавесом. Чтоб их помои к нам не текли», — иронизирует intuit-investor.
«Вот и славно, а победу можно сразу отдать Украине, тем самым сэкономив на проведении конкурса», — считает Ирина.
«Там настолько всё испохабили, что наших деток просто опасно туда отправлять», — добавила Ольга.
«Свой концерт-соревнование надо устроить и наградить лучших и талантливых… У нас страна большая, много талантливых и выдающихся людей, надо только организовать! Они хотят, они мечтают выступать!» — пишет Марина.
«Там так и так победителями становятся не лучшие исполнители, а соответствующие текущей политической конъюнктуре», — подытожил Gothmog.