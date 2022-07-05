Прием заявок на национальный отбор для участия в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение» в 2022 году не будет проводиться, сообщили 5 июля в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

Сергей Тутунов. Детство. 1960

Okras Игорь Крутой

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно восприняли данную новость, указав на то, что детям из России на конкурсе делать нечего.

«Вот и хорошо, что не будет! Первый раз слышу о таком конкурсе. Раньше Россия принимала в нём участие?» — написала Татьяна.

«Нам… [этот конкурс] теперь не нужен — всё равно ничего не светит, зачем тогда детей травмировать?» — отреагировала Evgenya S.

«А смысл, чтобы так, как с нашими фигуристами, спортсменами и т.д.? Зачем участвовать во всей этой вакханалии, тем более детям?» — недоумевает Lory.

«Вот уж точно, нечего там делать», — пишет «Тень».

«Да и ладно! Что оно даёт это «Евровидение»? Политика уже во всё залезла: в музыку, спорт, кинематограф», — отреагировала Тоня О.

«Правильно, не надо нашим детям психику травмировать», — считает Thor.

«Правильно! Нечего нашим детям их «ценности» внушать», — прокомментировала Ирина Ч.

«Россия выше этих «посиделок», — отметила Галина.

«Правильное решение! Везти наших талантливых детей на это сборище шакалов, на этот шабаш «нехороших людей» — не лучшее дело!» — написала Ольга.

«Это именно то, что нужно», — пишет Елена Б.

«Иногда даже очень талантливые дети побеждали, но в нынешних условиях бессмысленное мероприятие», — добавила Миа.

«Россия не только принимала в нём участие, но и побеждала. В 2006 году сестры-близнецы Мария и Анастасия Толмачевы победили с песней собственного сочинения. Им было 9 лет. Детское «Евровидение» существует с 2003 года. В 2017 году также победила россиянка Полина Богусевич с песней «Крылья», — добавила Т. Е.

«Пусть сами варятся в этих котлах разврата», — отреагировала Tany.

«Они ещё скажут, что они нас отстранили», — добавил Л. В.

«Спасены. Слава Богу. Побольше хороших новостей. Когда они уже накроются медным… ой, то есть железным занавесом. Чтоб их помои к нам не текли», — иронизирует intuit-investor.

«Вот и славно, а победу можно сразу отдать Украине, тем самым сэкономив на проведении конкурса», — считает Ирина.

Флаг Украины на доме в Галиче

«Там настолько всё испохабили, что наших деток просто опасно туда отправлять», — добавила Ольга.

«Свой концерт-соревнование надо устроить и наградить лучших и талантливых… У нас страна большая, много талантливых и выдающихся людей, надо только организовать! Они хотят, они мечтают выступать!» — пишет Марина.

«Там так и так победителями становятся не лучшие исполнители, а соответствующие текущей политической конъюнктуре», — подытожил Gothmog.