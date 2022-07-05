Япония: своевременное предупреждение секретаря Совбеза РФ
Российские СМИ сообщили о выступлении секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который, в частности, заявил о том, что Япония активизирует свои реваншистские устремления в отношении принадлежащих РФ Курильских островов.
По словам секретаря Совбеза РФ, в настоящее время защита национальных интересов в пограничном пространстве обеспечивается за счет развития систем защиты и охраны государственной границы, внедрения новых форм и способов пограничной деятельности.
Оценки военных устремлений «пацифистской» Японии, в том числе в отношении нашей страны, выверены и отражают ныне пересматриваемую доктрину и военную стратегию Токио, которые все более увязываются с программой военно-политической гегемонии сюзерена Японии — США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и на планете в целом. Только наивные и безответственные люди могут не видеть, как в АТР формируется новый блок государств во главе с США, призванный в военном отношении противостоять Китаю и России. Что касается России, то одной из задач такого блока является создание на ее восточных рубежах некоего «второго фронта», который должен удерживать Москву от использования российской дальневосточной группировки войск в европейской части страны, в частности, для проведения специальной военной операции на Украине.
При этом в Москве, безусловно, есть понимание того, что одна Япония, как бы она в военном отношении ни усиливалась, в обозримом будущем вступать в столкновение с российскими вооруженными силами едва ли сможет. Но ведь речь идет о ее коалиции с США, претендующими на положение мощнейшей военной державы мира. Другое дело, что США из-за японских притязаний на Курильские острова начинать ядерную войну с Россией не планируют. Речь идет о другой ситуации. Когда ослабленная длительной войной в европейской части, по существу с блоком НАТО, Россия не сможет выставить на Дальнем Востоке против японо-американского блока достаточные силы. И в результате будет вынуждена ради недопущения войны на два отдаленных друг от друга фронта пойти на уступку части своей территории.
В связи с этим обратило внимание интервью представляющего Институт Дальнего Востока РАН старшего научного сотрудника Олега Казакова, который после выступления секретаря Совбеза Патрушева своими выкладками как бы «дезавуировал» высказывания последнего о военных амбициях Токио, представив Японию как все еще «пацифистское государство».
Итак, об «ограниченных силах самообороны». Даже по оценкам западных источников, сегодня прикрываемые эвфемизмом «силы самообороны» японские вооруженные силы по своему оснащению и боевой выучке входят в десятку сильнейших в мире. А по ассигнованиям на военные нужды сопоставимы, а то и превосходят такие ядерные державы, как Великобритания, Франция и даже Россия. Запланированное же увеличение военных расходов в следующем году вдвое, при доведении их до 2% ВВП, а также пятилетний план быстрого наращивания армии, авиации, флота и вновь создаваемых космических, кибернетических и других современных войск при финансовой мощи и научно-техническом потенциале Японии выведет «силы самообороны» на уровень ведущих армий мира. При этом все чаще, в том числе на правительственном уровне, не исключается и ядерное вооружение Страны восходящего солнца. Что же касается отсутствия опыта ведения военных действий, то он приобретается в ходе многочисленных военных учений с армией и флотом США и других стран НАТО.
Следующий «довод» Казакова о том, что-де японское правительство мыслило отношения с СССР, ныне Россией, исключительно как дипломатические переговоры.
Да, так было, когда Советский Союз был второй мировой военной державой, и воевать с ним Японии даже при поддержке США было немыслимо. Но времена меняются. Сейчас в оценках японских, а то и наших военных специалистов можно услышать, что российский Тихоокеанский флот уже уступает новейшему японскому флоту, а дальневосточная группировка российских вооруженных сил далеко не столь мощная, как во времена Советского Союза. И это все учитывается японскими и американскими военными стратегами и планировщиками. Да и нынешняя оголтелая политика вражды Токио в отношении нашей страны свидетельствует о том, что проблемы с Россией японское правительство намерено решать не какой-то «мягкой силой», а путем откровенного давления и шантажа. Прибегая при этом и к бряцанию оружием, угрозе «превентивных ударов», о чем уже открыто заговорили японские лидеры.
Симпатизируя японцам и, похоже, стремясь не видеть их враждебность к России и русским, Казаков убеждает читателя во временности нынешней ситуации, якобы стремлении Токио к добрососедству и сотрудничеству.
В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что в академическом Институте Дальнего Востока есть и другие специалисты по Японии, которые трезво и объективно анализируют современную политику и стратегию нашей дальневосточной соседки и в своем анализе не витают в облаках и не стремятся выдавать желаемое за действительное.