Российские СМИ сообщили о выступлении секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который, в частности, заявил о том, что Япония активизирует свои реваншистские устремления в отношении принадлежащих РФ Курильских островов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российско-китайские отношения

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов, созданием новых военных блоков», — сказал Патрушев в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

По словам секретаря Совбеза РФ, в настоящее время защита национальных интересов в пограничном пространстве обеспечивается за счет развития систем защиты и охраны государственной границы, внедрения новых форм и способов пограничной деятельности.

«Созданы инженерно-технические и автоматизированные системы технического контроля, что позволяет надежно обеспечить охрану Государственной границы. На морских рубежах приняты меры по наращиванию возможностей системы освещения надводной и подводной обстановки», — отметил Н. Патрушев.

Оценки военных устремлений «пацифистской» Японии, в том числе в отношении нашей страны, выверены и отражают ныне пересматриваемую доктрину и военную стратегию Токио, которые все более увязываются с программой военно-политической гегемонии сюзерена Японии — США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и на планете в целом. Только наивные и безответственные люди могут не видеть, как в АТР формируется новый блок государств во главе с США, призванный в военном отношении противостоять Китаю и России. Что касается России, то одной из задач такого блока является создание на ее восточных рубежах некоего «второго фронта», который должен удерживать Москву от использования российской дальневосточной группировки войск в европейской части страны, в частности, для проведения специальной военной операции на Украине.

При этом в Москве, безусловно, есть понимание того, что одна Япония, как бы она в военном отношении ни усиливалась, в обозримом будущем вступать в столкновение с российскими вооруженными силами едва ли сможет. Но ведь речь идет о ее коалиции с США, претендующими на положение мощнейшей военной державы мира. Другое дело, что США из-за японских притязаний на Курильские острова начинать ядерную войну с Россией не планируют. Речь идет о другой ситуации. Когда ослабленная длительной войной в европейской части, по существу с блоком НАТО, Россия не сможет выставить на Дальнем Востоке против японо-американского блока достаточные силы. И в результате будет вынуждена ради недопущения войны на два отдаленных друг от друга фронта пойти на уступку части своей территории.

В связи с этим обратило внимание интервью представляющего Институт Дальнего Востока РАН старшего научного сотрудника Олега Казакова, который после выступления секретаря Совбеза Патрушева своими выкладками как бы «дезавуировал» высказывания последнего о военных амбициях Токио, представив Японию как все еще «пацифистское государство».

«Во-первых, как известно, после Второй мировой войны Япония приняла так называемую мирную Конституцию. В 1947 году ее японцам навязали США. И с тех пор у Токио не было полноценной армии, лишь ограниченные силы самообороны. Из-за этого японцы никогда не принимали полноценное участие в военных операциях, и у них нет опыта ведения боевых действий. С военной точки зрения у японцев нет ни единого шанса решить вопрос «северных территорий» с помощью силы», — рассказал Олег Казаков в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Итак, об «ограниченных силах самообороны». Даже по оценкам западных источников, сегодня прикрываемые эвфемизмом «силы самообороны» японские вооруженные силы по своему оснащению и боевой выучке входят в десятку сильнейших в мире. А по ассигнованиям на военные нужды сопоставимы, а то и превосходят такие ядерные державы, как Великобритания, Франция и даже Россия. Запланированное же увеличение военных расходов в следующем году вдвое, при доведении их до 2% ВВП, а также пятилетний план быстрого наращивания армии, авиации, флота и вновь создаваемых космических, кибернетических и других современных войск при финансовой мощи и научно-техническом потенциале Японии выведет «силы самообороны» на уровень ведущих армий мира. При этом все чаще, в том числе на правительственном уровне, не исключается и ядерное вооружение Страны восходящего солнца. Что же касается отсутствия опыта ведения военных действий, то он приобретается в ходе многочисленных военных учений с армией и флотом США и других стран НАТО.

Следующий «довод» Казакова о том, что-де японское правительство мыслило отношения с СССР, ныне Россией, исключительно как дипломатические переговоры.

«И это проглядывается и в советско-японских, и в российско-японских отношениях, когда все спорные вопросы разбирались через диалог. Сейчас это называют политикой «мягкой силы» — soft power. И Токио совершенно не готов менять эту политику на более жесткую», — убеждает японовед.

Да, так было, когда Советский Союз был второй мировой военной державой, и воевать с ним Японии даже при поддержке США было немыслимо. Но времена меняются. Сейчас в оценках японских, а то и наших военных специалистов можно услышать, что российский Тихоокеанский флот уже уступает новейшему японскому флоту, а дальневосточная группировка российских вооруженных сил далеко не столь мощная, как во времена Советского Союза. И это все учитывается японскими и американскими военными стратегами и планировщиками. Да и нынешняя оголтелая политика вражды Токио в отношении нашей страны свидетельствует о том, что проблемы с Россией японское правительство намерено решать не какой-то «мягкой силой», а путем откровенного давления и шантажа. Прибегая при этом и к бряцанию оружием, угрозе «превентивных ударов», о чем уже открыто заговорили японские лидеры.

Симпатизируя японцам и, похоже, стремясь не видеть их враждебность к России и русским, Казаков убеждает читателя во временности нынешней ситуации, якобы стремлении Токио к добрососедству и сотрудничеству.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия и Япония

«Также Олег Казаков выразил уверенность в том, что, несмотря на сегодняшнее обнуление российско-японских отношений, в скором времени Москва и Токио возобновят диалог. Эскалации и военного столкновения из-за Курил в ближайшем будущем не предвидится», — заключает «ПолитРоссия» интервью с научным сотрудником, пытающимся опровергнуть выводы и оценки секретаря Совбеза РФ.

В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что в академическом Институте Дальнего Востока есть и другие специалисты по Японии, которые трезво и объективно анализируют современную политику и стратегию нашей дальневосточной соседки и в своем анализе не витают в облаках и не стремятся выдавать желаемое за действительное.