Фотографии президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, смотрящего в пустой экран компьютера и на чисто-белые листы во время его визита в Испанию, вызвали недоумение среди обитателей южнокорейских социальных сетей.

Корнелиссен Корнелис. Дурак с двумя женщинами. 1595

3 июля администрация южнокорейского лидера опубликовала 12 фотографий, на которых президент и первая леди Ким Гон Хи запечатлены в разных местах во время их четырехдневного визита в Мадрид.

На одном снимке Юн Сок Ёль сидит за столом и смотрит в монитор компьютера, держа в правой руке мышь. В Сети быстро заметили, что на экране практически ничего не было, за исключением контура того, что могло быть каким-то документом. На другом фото был запечатлен Юн Сок Ёль, изучающий чисто-белые листы, на которых не было видно и следов каких-либо надписей.

После споров относительно «постановочных» снимков в администрации южнокорейского лидера отметили, что фотография с «пустым монитором» была сделана сразу после того, как Юн Сок Ёль утвердил повестку дня заседания кабинета министров в Сеуле.

Однако 5 июля официальный представитель президента пошел еще дальше.

«Когда мы публикуем фотографию президента, мы стараемся не показывать то, что находится на мониторе, или документ, на который смотрит президент, — сказал чиновник журналистам, сославшись на безопасность и другие причины. — Мы уделяем пристальное внимание, когда публикуем фотографии, и искажать это, как будто мы устраиваем шоу, весьма прискорбно».

«В целях безопасности? Что за ерунду вы городите?» — вопрошает blue***.

«Люди умирают из-за экономического кризиса, а он в игры играет», — возмущается zoa8***.

«Прошел всего месяц с момента его избрания, однако я уже его ненавижу», — пишет reca***.

«Могли бы опубликовать нормальные снимки, а раз беспокоятся за безопасность, то наложили бы фильтр, скрыли бы мозаикой», — предлагает bozz***.

«Всё ложь! Очевидно же, что он — мошенник», — утверждает hehy***.

«Я думал, что он будет в сто раз лучше, чем Мун Чжэ Ин, однако я чувствую себя преданным», — пишет tgsm***.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Я уже боюсь того, что он читал на этих снимках», — сообщает stw2***.

«Эти фотографии могли сделать и не в Испании», — подмечает dkof***.

«На крайний случай можно было показать какие-нибудь деловые документы. Зачем сразу белые листы-то?» — недоумевает thtl***.

«Постановка… Юн жалок. Притворяется, что работает, а на самом деле каждый день только ест да в игрушки играет», — считает soon***.

«Какие-то жалкие оправдания…» — отмечает ct90***.

«Ой, не стоит притворяться, будто что-то читаешь. Что можно найти в чистом листе бумаги? После публикации фото Юна с закрытыми глазами его заклеймили как человека, «который не умеет читать», — троллит puff***.

«Если это «шоу» продолжится, то страна рухнет в одно мгновение», — предполагает cats***.

«Пора выбрать нового президента», — считает krpo***.

«Если он продолжит легкомысленно относиться к своей работе, то это вызовет лишь новые споры. Люди не хотят смотреть, как он ходит по магазинам, гуляет с собакой. Складывается впечатление, что у него много времени для отдыха», — отмечает aint***.

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