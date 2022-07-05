Венесуэла поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине. Об этом по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Мы обсудили целый ряд вопросов касательно специальной военной операции. Со своей стороны, со стороны нашего правительства, нашего президента Николаса Мадуро мы выразили свою поддержку», — заявил он.

Политик также добавил, что власти Венесуэлы надеются, что цели спецоперации будут достигнуты, невзирая на попытки противников затянуть этот конфликт.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Венесуэла настрадалась от «западной демократии».

«Неудивительно, страна очень сильно пострадала от «западной «демократии», — отреагировал один из комментирующих.

«В любом случае, они молодцы! Жить под боком у такой бесчестной страны, как США — это трудно! Президент Венесуэлы — человек мужественный…» — пишет Кира.

«Здравый смысл в конце концов должен восторжествовать. Нужно понимать: однополярный мир не есть хорошо, плясать под дудку одного не всем нравится», — прокомментировала Марина В.

«Я бы очень сильно удивился, если бы Венесуэла поддержала санкции против нас, а значит и против себя. Ведь Венесуэла — самая богатая на нефть страна на планете… А живут в ужасающей нищете, где вода дороже бензина и всё из-за американских санкций. Этой стране помогает только Россия… 70% венесуэльской нефти принадлежит России… И после всего было бы очень глупо ждать от них присоединения к санкциям против России. Это вообще не новость, они в числе первых 7 стран после начала СВО (специальной военной операции — О. П.), которые вообще отказались к нам применять санкции», — отметил Hudojnyck.

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«Вот здравомыслящие люди!» — отреагировала Светлана П.

«Молодцы! Даже под полной изоляцией англосаксами не прогнулись», — пишет Алексей Р.

«Евросоюз и Америка — это не весь мир! Есть и другие государства, которые за дружбу с Россией! А Евросоюз рано или поздно развалится — не даром Британия вышла из Евросоюза!» — написала Светлана Ж.

«Все страны, которые пострадали от Запада, будут поддерживать», — прокомментировал KeriWanSmit.

«Венесуэла сама нахлебалась от «цивилизованного мира», — добавил один из участников обсуждения.

«И [военную] базу [в Венесуэле]… нужно. Да! Кубу не забудьте!» — добавила Liudmila L.

«Много кто поменяет свое мнение в дальнейшем в пользу России…» — считает Константин.

«Надо чтобы вся Латинская Америка была против США», — считает Пётр.

«Венесуэла всегда за нас, осталось только не бросить её в трудную для неё минуту», — написал Дмитрий И.

«[Военную] базу ждем, чтоб американцы заерзали», — с сарказмом добавила Elena Viktorovna.

«Респект Венесуэле! Дальше будет круче — не зря именно сейчас все эти речи звучат», — отметила Тина.

«Вернуть бы ещё базы на Кубу…» — пишет Геннадий.

«Друг познается в беде!» — добавила Светлана.

«Ребята на своей шкуре знают, что такое блокада», — подытожила Eugenia T.