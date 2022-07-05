Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Сделано это было по предложению депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпицберген

Есть шуточный вариант известной песни, в котором поётся: «Фарш невозможно провернуть назад». История с разграничением с Норвегией в Баренцевом море — это, однако, не шутка; это политическая драма и серьёзный внешнеполитический и экономический провал. С передачей Норвегии по соответствующему договору 175 тысяч квадратных километров моря и континентального шельфа в Баренцевом море государственные интересы России были «провёрнуты в фарш» ради выгоды нефтяных и газодобывающих компаний и установки на «партнёрство с Европой».

Да, эти районы были спорными, и да, в 1970 году СССР и Норвегия наложили мораторий на разработку нефтегазовых месторождений арктического континентального шельфа в зоне их интересов. Но что мы имеем сейчас, после подписания договора? На перешедшей под их юрисдикцию территории норвежцы в 2013 году обнаружили сотни миллионов кубометров залежей углеводородов, которые оценили в 30 млрд евро. Наши переговорщики что, об этом не знали? Холостым оказался подписанный документ и для «потенциала сотрудничества в энергетической области», который имелось в виду им «укрепить». «Совместной разработки энергоресурсов», на которую делался расчёт, не получилось.

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Точно так же вредными для России стали провозглашенные Дмитрием Медведевым, тогда президентом нашей страны, в связи с подписанием этого договора перестроечные по своей сути установки на то, чтобы «обязательно закрыть трудные вопросы», перестать «омрачать отношения с Норвегией», «внести важный вклад в региональную безопасность». Внесли. Этот договор «ненавидящий Запад», как мы недавно узнали, Дмитрий Медведев подписывал с Йенсом Столтенбергом, тогда премьер-министром Норвегии, а позже — генеральным секретарём НАТО. Именно при Столтенберге и именно в последующие годы НАТО существенно активизировало свою военную деятельность в непосредственной близости от наших границ именно в этом районе. Теперь вот мы имеем известную позицию норвежцев по Шпицбергену.

И последнее. Договор был ратифицирован в 2011 году голосами 311 депутатов «Единой России». Против выступили все остальные, но депутаты от КПРФ честно проголосовали «против», а представители «Справедливой России» и ЛДПР, как говорится, «ушли под корягу»: не голосовали.

Так что пусть теперь единороссы во главе с Медведевым и Володиным попытаются исправить свою ошибку. Только не думаю, что на деле у них что-нибудь получится.