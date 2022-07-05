Стремительно возросший оборот цифровых данных вплотную подступил к области образования в РФ весной 2020 года. Развернулось широкомасштабное соревнование по втягиванию детей на цифровые платформы. За использование последних учителя, например, получают гранты и доплаты. Платформы Сферум, МЭШ, Навигатор, Сбер Класс, «Моя школа» и другие — это не про обучение, это — про персональные данные, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, оценки, место проживания, время прихода и ухода из школы и прочее (ст. 3 ФЗ № 152).

Иван Шилов ИА REGNUM Электронная школа

Какую цель преследовали чиновники Министерства цифрового развития, разрабатывая Постановление №111, принятое 04.02.2022 г., разрешающее без согласия родителей авторизацию подростков с 14 лет на платформе государственных услуг? Все это преподносится как «благо и удобство» для доступа учащихся к цифровым ресурсам информационной системы «Моя школа» и в проектируемом разделе «Моё образование» на платформе «Госуслуг». Невозможно ожидать, что неискушенный в правовых вопросах школьник, нежданно наделенный таким объёмом прав, даст «информированное» и «сознательное» согласие на обработку персональных данных, необходимое для регистрации на платформах.

В условиях лишения элементарной защиты прав подростков со стороны родителей заявленные в Постановлении цели («узнать оценки, посмотреть домашнее задание») не оправдывают многократно возрастающего при электронной обработке риска несанкционированного доступа и искажения персональных данных. И даже замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, выступая на Х Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что «для Роскомнадзора … персональные данные … «чистые» или «грязные», если они персональные, то подлежат защите».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети в школе

Первым и важнейшим защитным барьером при изложенных обстоятельствах должно стать согласие (или его отсутствие) родителей на регистрацию четырнадцатилетних детей на «Госуслугах». Тем более что действующим законодательством устанавливается необходимость получения подобного согласия законных представителей детей от 14 до 18 лет. В Гражданском Кодексе существуют некоторые исключения, но согласие на обработку персональных данных в них не входит. Таким образом, регистрация подростков на «Госуслугах» должна быть подтверждена согласием родителей или законных представителей.

Альтернативой платформы «Госуслуг» для школьников является традиционный дневник. Его отмена, навязанная административно, произошла совсем не в интересах детей и их родителей и крайне затруднила для школьников возможность развития таких качеств, как ответственность, самоорганизация, дисциплинированность.

На протяжении длительного времени ученики оказываются не способными запомнить свое расписание, не понимают, когда и за какие работы ими получены отметки. Нарушается формирование восприятия времени, которое складывается при ежедневном ведении дневника. Родители вынуждены сообщать детям домашнее задание по телефону, отрываясь от собственной работы. Да и стоимость бумажного дневника многократно меньше стоимости смартфона, планшета, ноутбука, необходимых для доступа к дневнику электронному. Результаты опроса о необходимости обязательного ведения учащимися бумажного дневника, проведенного в телеграм-канале общественного движения «Родители Москвы», показали почти стопроцентное единодушие учителей и родителей из всех регионов Российской Федерации. И к мнению общества необходимо прислушаться.