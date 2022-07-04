Инфляция усугубляет проблему бездомности в США, пока стремительный рост арендной платы бьет по карманам американцев. Организаторы приютов для бездомных жалуются на внезапное увеличение числа людей, которым не хватает средств на самое необходимое. Инфляция в Штатах достигла 40-летнего максимума как раз в тот момент, когда многие семьи начали приспосабливаться к жизни при отсутствии государственных стимулов, какое-то время защищавших их от выселения, сообщает Washingon Post. Теперь все большее число американцев не могут позволить себе оплатить даже гостиничный номер для ночевки на одну ночь. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы любим Джо, и наши медиа-партнеры абсолютно обожают его и никогда не будут критиковать его, за что мы им бесконечно благодарны. Но по правде можно сказать, что администрация Байдена была эпической катастрофой. Количество страданий в Америке сегодня необычайно велико. Качество нашей жизни резко падает. Мы должны отпустить Джо, пока он окончательно не разрушил нашу партию, и нам нужен совершенно новый кабинет министров», — пишет jcard59.

(сс) The White House Джо Байден

«Секретарша моего врача родом из Сан-Диего. Ее сестра переезжает оттуда в наш район юго-восточной Вирджинии, так как больше не может позволить себе аренду таунхауса за 5000 долларов в месяц. Я думаю, что в Сан-Диего одна из самых высоких арендных ставок в стране. Сестра говорит, что купит здесь дом», — рассказывает spontaneous order.

«Возможно, никто из них не был бездомным, когда голосовал за Байдена. Но, вероятно, все они сейчас предпочли бы республиканцев», — размышляет KeepenitReal.

«Что не так с этой страной? Мы выделяем миллиарды на ведение войн, даже даем Пентагону больше денег, чем просят, но мы никогда не можем помочь нашим людям», — негодует carol_ring.

«Иногда людям нужно помочь себе. Starbucks, развлечения, последний iPhone, постоянные ужины… Все это довольно дорого. Вот почему вы видите, как люди, зарабатывающие 100 000 долларов, с трудом сводят концы с концами. Они хотят жить так, как будто зарабатывают $200 000. Вы видите это повсюду», — отвечает KeepenitReal.

«Триллионы, которые мы потратили на ведение ненужных 20-летних войн, — причина инфляции», — подчеркивает WDannen.

«Хорошо оплачиваемой работы сейчас в США НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Наступила рецессия, и правительство пытается скрыть это от общественности. Моя очень высококвалифицированная подруга разослала более 450 резюме в компании, которые утверждали, что нанимают сотрудников. Она нашла одну паршивую работу и работает на ней до тех пор, пока не найдется работа получше. Она лично разговаривала с менеджерами в Target, Walgreens и CVS. Все менеджеры сказали, что они повесили плакаты о приеме на работу, но в реальности не принимают на работу, потому что люди не покупают их продукцию. На ее паршивой работе платят 12 долларов в час. Никаких сверхурочных. Никаких льгот. Никаких оплачиваемых праздников. Работа связана с сильным стрессом из-за нехватки работников, которые постоянно борются за выполнение работы. Начальник грубый и кричит на работников.

Мой зять также сказал, что он разместил много резюме и согласился с тем, что компании размещают объявления, но не берут на работу. Он работал плотником, пока наконец не получил работу на дому. У него степень бакалавра в области технологий, но в его области знаний вакансий нет», — делится carol_ring.

«А Байден заставляет нас ежемесячно выделять миллиарды Украине, когда в США семьи так отчаянно нуждаются в помощи. Позор демократам», — осуждает Sally Judy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Поправка: «украинская война Байдена и Блинкена усугубляет инфляцию и бездомность», — комментирует Lou Coatney.

«Компании, занимающиеся строительством недвижимости, поняли, что они могут строить якобы элитное жилье из относительно дешевых материалов. Сюрприз, сюрприз, никто не хочет строить доступное жилье. Частные инвестиционные компании скупают существующий фонд доступного жилья, сносят здания и возводят номинально дорогое жилье из относительно дешевых материалов. Нет, я не выступаю за государственную конфискацию экономики, но есть области, где некоммерческие организации должны вмешаться, чтобы справиться с тем, с чем не справляются коммерческие механизмы», — считает stemmer.

Напомним, что до рекордного уровня с 1981 года ускорилась в США инфляция в мае 2022 года, основной индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос в указанный месяц на 8,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент США Джо Байден назвал рекордную инфляцию и рост цен на бензин в стране ожидаемым побочным продуктом помощи Украине.