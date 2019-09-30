Администрация президента США Джо Байдена до 1 августа должна сообщить суду, должен ли наследный принц Саудовской Аравии, по мнению Белого дома, получить иммунитет от гражданского иска, который ранее подала в Штатах Хатидже Ченгиз, невеста убитого в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Chicago Council on Global Affairs Джо Байден

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Текущая геополитическая ситуация требует этого. Для США дружба с саудовцами важнее прав человека и Хашогги», — пишет @twitlisten.

«Стратегия для нефти и газа», — соглашается @EuroPitou.

«Сложный вопрос, господин президент: нефть или нефть???» — иронизирует @Human1Being2.

«Замечу, что в вопросе экстрадиции Джулиана Ассанжа таких пререканий не было», — вспоминает @TrevorIvers.

«Короче говоря: богатые люди выше закона», — отмечает @MrSassy_Pants.

«Деньги имеют меньшее отношение к этому, чем политика. Саудовская Аравия — влиятельный игрок на Ближнем Востоке, и необходимо, чтобы они были в хороших отношениях с нами, если мы хотим чего-то добиться в регионе. Обама буквально поддержал гражданскую войну в Йемене, чтобы Саудовская Аравия поддержала иранскую ядерную сделку», — объясняет @MikePossibly.

«Будем надеяться, что они поступят правильно и поддержат судебное преследование. Никто и никогда не должен быть выше закона, и Америке необходимо обеспечить соблюдение статуса, которым она так дорожит», — комментирует @DonaldRiggins5.

«Ситуация довольно прозрачна. Эй, увеличьте поставки нефти или я позволю им подать на тебя в суд», — пишет @RockChalkSpence.

«Это нормально, когда журналисты расчленяются, если вы действительно богаты, да?» — негодует @grundleinspectr.

«Вопрос не праздный. Байдену нужно, чтобы принц участвовал в его войне «демократий против авторитаризма», — подчеркивает @OrO02 376 647.

Напомним, что Хашогги вошел в консульство Саудовской Аравии в Турции 2 октября 2018 года, чтобы собрать документы, необходимые ему для заключения брака с турецкой невестой. Хашогги был убит на территории консульства, а его тело до сих под не найдено. В Саудовской Аравии были задержаны 11 человек по подозрению в убийстве. Слушания по этому делу были закрытыми, до сих пор никто из подозреваемых не был осужден.

(сс) April Brady. Project on Middle East Democracy Журналист Джамаль Хашогги

В четверг, 26 сентября, экс-невеста Хашогги Хатидже Ченгиз сказала в интервью Associated Press в Нью-Йорке, что она хочет получить от принца Мохаммеда ответы на вопросы: «Почему был убит Джамаль? Где его тело? Каков был мотив этого убийства?».