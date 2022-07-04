Спецпредставители от Армении и Турции по нормализации отношений между странами, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян и посол Сердар Кылыч достигли договоренности об обеспечении возможности пересечения армяно-турецкой границы для граждан третьих стран. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба МИД Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении. Также достигнута договоренность в кратчайшие сроки начать осуществление прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении», — говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей Азербайджана высказывают свои мысли относительно договоренностей — как позитивные, так и отрицательные. Многие считают, что эти встречи и договоренности ничего хорошего не принесут, и негодуют, ссылаясь на то, что Азербайджан не участвует в этих переговорах.

Samurai: «Позорище будет, если с Турцией границу можно пересекать, а с Азербайджаном нет. Позор».

CuriousGolden Азербайджано-армянская государственная граница

Osman Nazirov: «Зангезурский коридор — зависит от исхода игры планировщиков …»

Ordubad post: «Смешно в контексте сегодняшней новости про запрет пересечения границы с Турцией на нахичеванской стороне».

Coco Coco: »Все открывают, а наши закрывают».

@stepanmellim: »Гёзляримиз ёлда галыб (прим. фраз., — ждем не дождёмся)».

Aynur Т @LadyCrawley: «Эти действия Турции намекают на то, что Армения становится сговорчивей с нами и это им поощрительный приз, который могут сразу отобрать, если будет рыпаться».

Со стороны Армении тоже нашлись те, кто против каких-либо отношений с Турцией. Авторы телеграм-канала «UDudaka», отвечая на недовольства некоторых армян об открытии границ с Турцией:

Admin: «Турция закрывает границы с Арменией — эти жалуются на «блокаду». Открывает границы — эти начинают выть о «давачанстве варчапета» и предстоящем «отуречивании» Армении. Господи, чего вы хотите? Определитесь уже! Как по мне, так пусть они останутся навеки закрытыми. Не заслужили вы такого блага, как отуречивание (без всякого сарказма). Не заслужили, как Аджария».

В ТГ-канале Ризвана Гусейнова, в котором публикуется инсайдерская информация по геополитике Кавказа, армяно-азербайджанскому конфликту, Карабаху, Зангезуру и другим актуальным темам, подписчики разбираются, кто получит выгоду от открытия границ для третьих лиц:

@azeribro: »Пока эта договоренность на руку Грузии и Ирану. Посмотрим, что будет дальше».

@MohsunNavvab: «Агсаккал, а это стратегически разве не против нас играет? Условно эта договоренность не убирает зангезурский коридор на второй план?».

Инсайды историка: «Это в перспективе позволяет через Зангезур беспрепятственно двигаться грузам и пассажирам третьих стран».

@MohsunNavvab: «То есть Зангезур от конкретного вопроса переходит в общую категорию транспортных развязок?!».

Aynur Т @LadyCrawley: «Делает привлекательнее, увеличивает объёмы через весь регион».

Кямран Мирзоев @MirzoevKM: «А как же «генетическая неприязнь» и «турецкий ятаган»?».

Beis Bolat: «Зря турки так сделали».

Gadji_ev_mur_at: »Откройте сухопутные границы между Азербайджаном и Грузией, задолбали уже, хватит издеваться над народом!».

Guseynoff: »Единственная сухопутная граница в Азербайджане открыта исключительно для армян. Это большой успех».

Rovshan: »Грузины после временных послаблений санкционных грузов из Турции в РФ и отказа в членстве ЕС наглухо закрыли границу».

Günel @bekkhalaf: «Зато наши закрыли. Ведь макакья оспа передаётся только по сухопутным границам. Эти все игрища, если честно, уже достали. Ну поболеем, и все. Обидно, что Азербайджан превратили в Северную Корею с ее закрытыми границами. А азал — это как способ нелегально сбежать из этой северной Кореи».

Пользователи социальной сети YouTube оставляют комментарии под новостными каналами:

Руслан: «Азербайджан — третья страна. Товары наши туда продавать, в общем, Армению поглотят экономически».

Suleyman Suleymani: «Некоторые наши необразованные не понимают этого и ставят дислайки. Они не понимают, что наши берут Армению в экономический капкан».

MIR-AZER GENCELI: «Вот это поворот. Дай Бог вражда между турецким и армянским народами прекратится. Скорее откроются границы и в нашем регионе настанет век мира и процветания. Уверен, и в Армении простые люди, как и в Азербайджане и Турции, не хотят войны, вражды, кровопролития, разрухи».

Фатали Фаталиев: «С одной стороны, это хорошо, конечно, а с другой стороны, как минимум странно. Странно, потому что Турция границы закрыла в Нахичевань до октября месяца, якобы пандемия, в общем СТРАННО И ПОНЯТНО!».