Не успел Генри Киссинджер на днях, сразу после саммита НАТО в Мадриде, скорректировать свои майские откровения Давоса и выдвинуть России ультиматум по Украине, как у этого тренда появилось продолжение. И продолжатели. Напомним, что под предлогом «вариативности» сценариев завершения конфликта на условиях Запада американский кукловод заявил, что если Москва сейчас не остановит СВО и не прекратит выдавливание ВСУ с занимаемых ими территорий, то атаке (не обязательно украинской) подвергнется Крым. А затем, каким-то образом, российские войска «выдавят» с Украины, заставив вернуться на исходные позиции перед началом операции. Недоговоренность о путях осуществления Западом этих угроз, на наш взгляд, преднамеренная, оставляющая Западу самое широкое пространство для политического или даже военного маневра.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Вслед за Киссинджером, голос на эту тему «прорезался» у Майкла О’Хэнлона из Института Брукингса, где он возглавляет программу внешнеполитических исследований на кафедре обороны и стратегии. Между делом отметим два нюанса: активизация Брукингса последовала за только что произошедшей сменой руководства, а «изыскания» О’Хэнлона опубликованы неофициальным рупором Республиканской партии The Washington Post. Иначе говоря, в США налицо антироссийский двухпартийный консенсус, ибо усилия как нынешнего автора, так и Киссинджера, также ассоциированного с Республиканской партией, ее рокфеллеровским крылом (оформленным как «кружок друзей Рокфеллера» в Трехсторонней комиссии), не только совпадают с линией демократов в Белом доме, но и претендуют на аналитическое обеспечение американского нажима на Россию.

Официальное интернет-представительство президента России Генри Киссинджер

Статья О’Хэнлона озаглавлена «Все говорят об эндшпиле в Украине. Вот как это может выглядеть». Если в целом, то в ней предпринимается попытка рассмотреть пути, особенности и возможные последствия практической реализации киссинджеровского «первого» сценария — прекращения войны на Украине путем немедленной остановки российской операции. Прежде всего, нет сомнений, что материалы Киссинджера и О’Хэнлона, между которыми меньше недели, согласованы и взаимно увязаны; второй материал развивает главное положение первого. С одной стороны, понятно, откуда такой «выброс» миролюбия на Западе и конкретно в США; несмотря на поставку оружия с Запада, массовые военные преступления, а теперь уже и обстрелы непосредственно российской территории, ВСУ терпят в Донбассе катастрофу. Завершено освобождение от войск киевского режима ЛНР; успешно продвигается наступление и в ДНР, поэтому внешним кураторам Украины важно предвосхитить события, не допустить полного изгнания из Донбасса украинских войск. С другой стороны, однако, хорошо известно, что, в отличие от Киссинджера и Co, европейские лидеры настаивают на военном решении конфликта. И происходящее, следовательно, походит на игру в «доброго и злого следователей». То есть если Россия не послушает США и не пойдет на первый сценарий, то тогда Европу «включат» на реализацию второго и третьего; предупреждал же Киссинджер, что откат к «статус-кво» 24 февраля произойдет, когда Россия столкнется с «единой» Европой.

Провокационный характер измышлений из Брукингса виден уже в первых строчках материала; усугубление голода, повышение цен на газ и растущую инфляцию автор списывает на СВО, даже не упоминая о собственных западных санкциях. И призывает «положить этому конец». Дескать, «Украина сама решает свою судьбу. Соединенные Штаты и их союзники не должны диктовать условия. Но это не исключает работы по катализатору переговоров. Запад может предложить творческие идеи, основанные на истории и нашем коллективном опыте».

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Майкл О’Хэнлон

Так что же такого «творческого» содержится в предложениях О’Хэнлона, чтобы побудить Россию остановить операцию? Сразу скажем, ничего не только кардинального, но и сколько-либо определенного. Главная цель — запутать и подвесить ситуацию, создав из нее очередной «замороженный конфликт» без правил, чтобы потом прибрать к рукам инициативу по управлению им. «Путь к миру» эксперт предлагает начать с «прекращения огня, возможно, этим летом или осенью». Причем «Киев и страны Запада могли бы сохранить свою принципиальную позицию, что все спорные земли принадлежат Украине», в расчете, что преемник Владимира Путина готов будет пойти на уступки. Далее О’Хэнлон предлагает сохранить режим антироссийских санкций, ограничившись в адрес России некими «сигналами», что (при «хорошем» поведении) рестрикции не будут ужесточены. Еще он предлагает создать некую «международную миссию по наблюдению за миром», и это несмотря на как раз в эти дни доказанные факты работы такой организации во времена Минских соглашений на НАТО, ВСУ и ОБСЕ. Для чего? Даже не скрывается, что для «затруднения Путину возобновления военных действий», поскольку это создало бы угрозу жизни миротворцев. И, недоговаривает он, вызвало бы вмешательство Запада. По сути О’Хэнлон предлагает интернационализировать конфликт с целью легитимации участия в нем сил США и НАТО.

«При таком подходе, — уверен О’Хэнлон, — Россия в обозримом будущем сохранит контроль над большей частью земель, которыми она владеет сейчас», — большей частью востока, Крымским полуостровом и сухопутным мостом между ними. Хотя и «не будет достигнуто соглашения о постоянных границах», прекращение огня приведет к переговорам, в ходе которых, подчеркивается еще раз, «материальное обеспечение Украины должно продолжаться, а санкции в отношении России должны оставаться в силе». То есть что? Украина, пользуясь перемирием, безнаказанно вооружается Западом, как делала это на фоне Минских соглашений. И готовится к новой войне. При этом стороны разведены западными «миротворцами», чтобы не сказать оккупантами. Россия это терпит и ведет переговоры, которыми дирижируют Вашингтон, Лондон и европейские столицы. А в обмен у Москвы сохраняется контроль над освобожденными территориями, которого, однако, кроме нее, никто более не признает.

Далее автор срывается в полную откровенность и принимается комментировать Киссинджера в том смысле, что предлагаемый им подход «не сводится к прямым уступкам украинской земли», а задействует три концепции последующих действий, которые применяются выборочно и по-разному, в зависимости от конкретного украинского региона. Для одних, считает О’Хэнлон, подошел бы «референдум для определения суверенитета над спорными территориями», но не сейчас, не по горячим следам, а «после многолетнего периода обдумывания». В других местах, по его словам, может быть реализован сценарий «автономных зон», в которых Россия и Украина конкурируют за их суверенитет. Наконец, в ряде особо спорных случаев, как считает автор, можно «просто отложить некоторые сложные ситуации». И т. д.

Вы только вдумайтесь, читатель. Речь идет о создании в зоне современной СВО «лоскутного одеяла» пересекающихся интересов и территорий, единственным арбитром среди которых были бы даже не европейские структуры, подобные ОБСЕ. А сами США и НАТО — в открытую, даже без оглядки на международное право. Ибо в нем попросту нет прецедентов одновременного (!) владения спорными территориями (!) двух соседей, которые в них вели войну, остановленную даже не миром, а многолетним перемирием (!!!). До какой же степени доходит цинизм подобных предложений, если эту заказную галиматью, от которой за версту разит провокационным шкурничеством, выдвигает влиятельный эксперт, а публикуют ее в одном из ключевых американских СМИ!

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО за мир

При этом галиматья еще и обставляется условиями. Референдум «должен» проходить под «международным наблюдением» и с участием беженцев. Чтобы «исключить постановочные события», как в Крыму в 2014 году. В пример приводится говорящий список «аналогичных», по мнению автора, территорий — Косово, Восточный Тимор, Южный Судан и пр. Одного этого тезиса достаточно, чтобы признать все предложения О’Хэнлона даже не неприемлемыми, а попросту оскорбительными по отношению к России и российской власти. «Автономной зоной», как следует из статьи, «должен» стать весь сухопутный транзит из России в Крым. Третья «концепция» — отложить ситуацию — апеллирует к антисоветскому PL 86-90 — закону США «о порабощенных народах», принятому Конгрессом в 1959 году, в который была заложена идея разрушения СССР. «Переговоры, — пишет О’Хэнлон, — можно было бы запланировать на будущее, чтобы пересмотреть эту тему». Потом. Когда-нибудь. Предварительно ослабив Россию противостоянием в предлагаемой «черной дыре» до минимального уровня. Альтернативой этому антироссийскому дипломатическому блицкригу признается продолжение «этой ужасной войны», что побуждает автора и стоящие за ним концептуальные круги Запада добиваться реализации данного сценария «позже этим летом».

Круг замкнулся. Нам последовательно открыли и предъявили крапленые карты, которыми играет Запад. Сначала подразнили перед носом морковкой согласия с оставлением за нами освобожденных территорий. Затем, как бы невзначай, припугнули военной перспективой столкновения непонятно с кем в случае несговорчивости. И наконец, расшифровали, какое содержание вкладывается во «временное» сохранение за нами Крыма, Донбасса и остальной части юго-востока. «Серая зона» перманентного, длящегося годами, конфликта низкой интенсивности. Управлять которыми США, НАТО и ЕС, во-первых, за годы, прошедшие после распада СССР, извините, насобачились, а во-вторых, имеют для этого предусмотрительно созданные в структуре ООН еще в 2005 году карманные международные институты, вроде Комиссии по миростроительству, а также профильного Управления в Секретариате и миростроительного фонда. Классическая схема: внутренний конфликт подготавливается, разжигается, «сопровождается» и, наконец, «урегулируется» в интересах Запада, легализуя целый комплекс рычагов управления территорией и самим конфликтом, чтобы он никогда или очень долго не погас.

Возвращаясь к концу мая, когда Киссинджер предложил Киеву согласиться с потерей ряда территорий, можно констатировать, что это был предлог для вмешательства. А куда англосаксы «залезли», их оттуда потом уже не выкуришь. По крайней мере без большой войны. Ответа на то предложение со стороны официальной Москвы, как помним, не последовало, зато перевозбудились многочисленные либеральные комментаторы и СМИ, принявшиеся превозносить Киссинджера чуть ли не как «поборника национальных интересов России». Им и тогда говорилось, что эта тема — «живец», на которого Запад ловит Россию, пытаясь нас обмануть, усыпив бдительность иллюзиями «победного равноправия». Но они не верили, или им просто «рекомендовали» не верить — проходила же по СМИ информация о закрытом докладе ЦРУ Конгрессу, в котором предлагалась активизация всей западной агентуры влияния в нашей стране, в том числе «глубокого залегания». Надо думать, активизировали…

И вот теперь маски сброшены, и все становится на свои места. Запад открыто обнародует свою схему, а в большинстве СМИ по этому поводу — молчок или забалтывание темы, что вполне можно расценить как соучастие в этом преступлении против нашей страны.

Какой вывод? Никаких переговоров, кроме как о полной и безоговорочной капитуляции ВСУ и политических властей неонацистского Киева. Никакого перемирия на фоне этих переговоров, к каким бы аргументам коллективный Запад ни прибегал, чтобы к этому нас побудить. И, разумеется, никакого потворства лоббистам таким переговоров и такого перемирия внутри страны; напротив, каждый призыв к этому должен оказываться в поле зрения компетентных органов. Надо понимать, что провозглашенные 24 февраля цели СВО достигаются только полноценным транзитом бывшей УССР в «родную гавань», ее превращением из объекта западной экспансии в неотъемлемую часть единой и неделимой Родины.