«Стыдно» — в Южной Корее обсудили позицию КНДР о многополярном мире
Жители Южной Кореи обсудили позицию КНДР о многополярном мире.
Согласно статье сотрудника Научного общества по изучению международной политики Ким Ю Хёка, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) 3 июля, в КНДР согласны с высказываниями Владимира Путина о том, что однополярному миру во главе с США скоро придет конец и мир станет многополярным.
Сообщается, что 17 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного мира завершилась, а также что в глобальном экономическом кризисе следует винить Запад.
«Можно сказать, что это правильный анализ и оценка основной причины нынешнего политико-экономического хаоса, который переживает мир», — отмечает научный сотрудник в статье.
В статье также отмечается, что спецоперация России является неизбежным выбором для защиты безопасности страны и жизни населения от расширения НАТО на восток, откровенного венного вмешательства и беспрецедентного политико-экономического давления, которые форсируют США и Запад.
В тот же день на официальном сайте МИД КНДР была опубликована статья под названием «Усилия Белоруссии для защиты суверенитета», в которой также осуждаются США и Запад.
В северокорейском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку политике президента Александра Лукашенко, которого называют «последним диктатором Европы», а также назвали западные санкции в отношении Минска «несправедливыми».
«Уверен, 30% южнокорейцев думают так же…» — предполагает giho***.
«Мировой порядок во главе с США — лучший», — считает shan***.
«Где справедливость? За пределами КНДР Россию и Китай считают злодеями, разрушающими мир», — отмечает wjsd***.
«Бог обязательно накажет тех, кто этого заслуживает», — утверждает mury***.
«Справедливость восторжествует тогда, когда США нанесут удар по КНДР», — предполагает choi***.
«Мне стыдно за то, что мы говорим на одном языке», — пишет yart***.
«Если не ошибаюсь, у Пхеньяна такая же позиция, как у нашей Демократической партии «Тобуро», которые считают, что Украина ответственна за эту войну», — пишет pano***.
«Этой нищей стране нечего терять», — считает lion***.
«Идеология чучхе, которой они так придерживались и которую так отстаивали, в итоге привела их тому, что они не могут жить без поставок риса из Китая», — отмечает hyah***.
«Без КНДР, Китая и России воцарится мир во всем мире. Продолжительность жизни также увеличится», — наивно полагает http***.
«В КНДР живут лишь одни невежи, не знающие что такое справедливость», — сообщает deap***.
«В последнее время я все больше убеждаюсь в том, что в КНДР на самом деле живут не корейцы…» — пишет kkt5***.
«Если у них такие мысли в голове, то о каком объединении Вы говорите?» — недоумевает ae83***.
«А вы уже забыли о шутках на тему покупки российского газа по дешевке?» — интересуется dumb***.