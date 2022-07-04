Материал немецкого издания Bild со ссылкой на данные опроса INSA, согласно которому каждый второй житель Германии боится замёрзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе, стал поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Егоров. Зимний пейзаж (фрагмент)

«Никогда ещё в России так не ждали зимы!» — написала Элина О.

Многие пользователи пришли к выводу, что Германия причинила России столько головной боли в последнее время, что тяжкие последствия их безответственной деятельности станут отдушиной для российских граждан.

«Это будет хорошо, это будет красиво! Я очень жду этой зимы, с нетерпением. Просто из интереса, увидеть чтобы, что там будет происходить. Хотя мне кажется, что скорее через два года или три у них будет плохо с теплом. В этом году, наверное, как-то выкрутятся», — предполагает Владислав Б.

Некоторые комментаторы уверены, что если начнут страдать немцы, то неминуемо издержки понесут и российские граждане, потому что мы живём в глобалистском мире.

«Лично мне до лампочки, будут ли там замерзать. Прежде чем вводить санкции, нужно было головой думать. Санкции это та же палка о двух концах. В современном мире всё взаимосвязано. Вы нам, а мы вам. Хотя жалеть этих я не собираюсь. О нас на Западе никто хорошо не думает и думать не будет», — уверена Валентина Ц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Часть людей полагает, что Германия своими недальновидными решениями сама выстлала себе дорогу в такую незавидную действительность.

«Я думаю, что они сами целиком и полностью виноваты в этом, потому что не мы им запрещали покупать газ. Мы, напротив, создали все условия для этого», — пишет Маргарита Б.

Ряд пользователей указывает на то, что во всём виноваты представители власти Германии, которые наплевали на народные интересы.

«На самом деле, простых людей жалко. Они-то не виноваты. Что политики решили, то они и исполняют, в такой действительности и живут», — считает Александр Н.

«Власти Германии как будто бы специально действуют против интересов своих граждан, обрекая народ на холодную зиму», — заметил Александр Б.

«Пусть скажут спасибо их правительству, они сделали всё, чтобы обычным людям усложнить жизнь по максимуму», — поделилась своим мнением Юлия М.

Другие, наоборот, уверены, что сам немецкий народ оказался автором своего несчастья.

«Немцы сами виноваты. Избрали себе на голову долбанутого Шольца, привели к власти партию «Зелёных», разрешили своим властям проводить антироссийскую политику. Всё это дело рук немецкого народа. Пусть теперь несёт ответственность за свои проступки», — указывает Кирилл М.

«В силах простых европейских жителей скинуть с власти своих русофобских правителей и посадить на их место адекватных руководителей, которые будут думать о своих народах, а не об удовлетворении желаний Америки», — написал Михаил Н.

Нашлись и те, кто отмечает, что во всём мире наблюдаются неприятные экономические процессы, поэтому не стоить ждать, что Россия окажется тихой гаванью, которую обойдут все ненастья капиталистической системы.

«В любой стране граждане боятся остаться без работы и, как следствие, средств к существованию. Это признак капиталистического устройства государства, где люди — винтики системы, которые выбрасываются, когда исчезает в них необходимость», — отметил Максим Г.

Напомним, 4 июля немецкое издание Bild опубликовало материал со ссылкой на данные опроса INSA, согласно которому каждый второй житель Германии боится замёрзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе.