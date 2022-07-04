Украина в случае своего вступления в Европейский союз запросит у ЕС большие объемы средств в качестве дотаций и инвестиций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Левый берег».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В качестве примера для Киева глава внешнеполитического ведомства Украины назвал Польшу, которая является крупнейшим получателем финансовых дотаций со стороны ЕС.

«Это логика верная с точки зрения украинского потребителя: Европа, деньги… Кстати, Польшу не залили деньгами — Польша научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше. И это то, чему нам на Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда. Но это еще перспектива», — приводит его слова ТАСС.

«Вы смотрите, что бы такое взять у Европейского союза, и мы так велики, и мы будем просить много», — добавил глава украинской дипломатии.

Заявление Кулебы обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения считают, что представителю Киева не стоило делать подобное заявление до принятия Украины в ЕС.

«Ещё одна причина, почему Украина не вступит в ЕС», — с сарказмом написал Лёва Я.

«Сходу декларируют великую украинскую мечту о вечной халяве? Похвально! Теперь точно примут!» — добавил Алексей Z.

«Запрашивать — не значит получать. Прибалты знают», — пишет Olga.

«То-то европейцы обрадуются!» — иронизирует A. D.

«Ну да, Европа спит и видит, когда Украина вступит в ЕС… Украина нужна Европе только для того, чтобы использовать ее в целях ослабления России, никто Украину никуда не будет принимать в срочном порядке», — отреагировал Витаутас М.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Для приличия хоть бы помолчали, ещё в дом не зашли — уже стол просят накрыть», — написал Сергей.

«Убеждаюсь каждый раз, что всё, к чему прикладывают руку украинцы, рушится. Вперёд, ребята, не останавливайтесь», — смеется Моника.

«Развалится ЕС сразу», — добавил Sergey.

«А как Европа хотела? Только так — на содержание», — с сарказмом отметил Vitalik.

«Кому в ЕС нужна страна, которая будет жить за счет более обеспеченных стран? Украину и так спонсировали на немалые суммы в течение долгого времени. А в текущей ситуации Украину и подавно никто содержать не захочет», — пишет Зигмунд Р.

«Ну… если так подумать, то ЕС — наш прямой враг. Так что очень надеюсь, что Украину-таки примут. Пусть активно распадаются вместе, словно атомы. Сами себя и подорвут. США сказал — ЕС сделал», — ответила Зигмунду Р. Darya.

«Они всё правильно понимают про свою роль в войне Запада с Россией — потому и озвучивают стоимость своих услуг. «Ничего личного — просто бизнес», — отреагировала Елена Д.

«Даёшь больше нахлебников в ЕС!..» — написал Artem D.

«Вот это фантазёр», — смеется Stark.

«Какие же они… умнички! Такие вещи не объявляют заранее вообще-то!..» — подчеркнула Irina.

«У них там нормальные есть?» — задался вопросом Deleted.

«Уже делят шкуру… И как вот с такими людьми работать?» — не понимает Денис Л.

«Походу, ЕС ещё не въехали, какую свинью сами себе подложили!..» — добавил Сергей К.

«Кто о чем, а вшивый о бане», — написал Nikolai B.

«Господи, что же это за люди на Украине, попрошайки однако? С такими амбициями точно в ЕС забор трехметровый поставят от идиотов», — прокомментировала Ирина Л.

«Они уже все там что ли снюхались? Территории уходят, а они всё витают в своих мечтах о ЕС…» — пишет Дмитрий Д.

«Пусть почаще делает такие «заявления», благодаря им вступление в ЕС будут отодвигать не на десятилетия, а века», — с сарказмом подытожил Альберт М.