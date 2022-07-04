Польша решила выступить против Вышеградской группы, в которой состоит вместе с Венгрией, Словакией и Чехией. Как сообщило на днях Польское агентство печати (PAP), Варшава обратилась в Брюссель с просьбой ввести дополнительные пошлины на российскую нефть. Против такой инициативы выступают Будапешт, Братислава и Прага, однако польское правительство считает, что сможет обыграть своих партнеров по Вышеградской группе, поскольку изменение тарифной политики не требует единогласного согласия стран — членов Европейского союза, а только квалифицированного большинства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Эту информацию подтвердил PAP постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садощь. Варшава недовольна тем, что после того, как Евросоюз принял решение о введении эмбарго на покупку российской нефти, из-под его действия были выведены Венгрия, Словакия и Чехия. В результате «они получили доступ к более дешевой российской нефти, транспортируемой по трубопроводам, в то время как другие государства вынуждены платить в среднем примерно на 30% больше при покупке нефти на мировых рынках». Данный «перекос» и хочет исправить польское правительство, выставляя в качестве информационного прикрытия предложение направить средства от пошлин на российскую нефть на «проекты энергетического перехода на Украине, ее поддержку после войны, повышение стабильности и безопасности энергетического сектора Евросоюза». Как заявил Садощь, «по этическим соображениям важно, чтобы те, кто получает выгоду от более дешевой российской нефти, направили ее на покрытие расходов на войну». Но в реальности Варшава видит в пошлине «элемент, уравновешивающий конкурентные преимущества чешских, словацких и венгерских нефтеперерабатывающих заводов, использующих российскую нефть».

Польша сегодня переживает непростую экономическую ситуацию, что затрагивает владельцев автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. На фоне резкого роста цен на топливо государственный нефтегазовый концерн Orlen пошел на экстраординарные меры. В июле–августе польские автомобилисты, заправляющиеся на колонках Orlen, могут получить ежемесячную скидку в размере 45–60 злотых. По подсчетам польских экономистов, максимальные потери концерна от этой акции составили бы 2,5 млрд злотых, при том что он в первом квартале текущего года заработал 2,77 млрд злотых. «Предложение Orlen — это кошмар для владельцев других сетей, — отмечает портал Business Insider Polska. — При цене 7,90 злотого снижение цены на 0,3 злотого составит 3,8% экономии по сравнению с текущей ценой топлива. Между тем, согласно расчетам BM Reflex, средняя маржа на продаже бензина — 5%, дизельного топлива — 3%». Некоторые польские энергетические компании тем не менее решили присоединиться к акции Orlen. Вопрос в том, будет ли переломлена тенденция, когда Польша вошла в число лидеров стран — членов ЕС по росту цен на заправках. Так, за период с 21 по 27 июня бензин подорожал на 44,72%, что вывело Польшу на первое место в рейтинге. Для сравнения: за то же самое время в Чехии рост цен составил 27,84%, Словакии — 22,85%, а в Венгрии — всего 2,12%.

Hedavid АЗС Orlen

Возможно, правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) в ситуации, когда она в июне открыла избирательный цикл по выборам в Сейм, решила «подстраховаться», пойдя на меры как внутреннего характера, так и внешнего. Источники в правительстве Польши считают, что у Варшавы есть хорошие шансы уравновесить «конкурентные преимущества чешских, словацких и венгерских нефтеперерабатывающих заводов, использующих российскую нефть». Для этого необходимо, чтобы в ходе голосования по введению пошлин Будапешт, Братислава и Прага остались в одиночестве. Но в дело могут вступить и иные соображения, когда Варшаве припомнят ее демонстративную ориентацию на Вашингтон и Лондон. Хотя некоторые польские политологи уверены, что в условиях украинского кризиса центр принятия решений в ЕС смещается в сторону Центральной и Восточной Европы, а именно Польши, внутри Вышеградской группы есть разные мнения. Как указывает портал Reporting Democracy, Венгрия из-за «пророссийских настроений» оказалась «изгоем» в «четверке». По поводу Чехии некоторые европейские издания отмечают ее «осторожный и успешный подход к нефтяным санкциям ЕС против России», а также переориентацию на Францию. Словакия, с 1 июля заступившая на пост председателя Вышеградской группы, хотела бы вообще «значительно приглушить ее внешнеполитическое измерение».

Это пока еще не означает распад «четверки», которую называют рыхлым объединением, «геополитическим браком, продиктованным необходимостью», в котором супруги проживают в разных комнатах, но «в итоге до адвоката по бракоразводным процессам дела не доходит». Однако Польша сегодня выступает в роли главного разрушителя Вышеградской группы. Ведь одно дело — вступать в конфликт с венграми из-за их «особого мнения» в отношении России. Другое — провоцировать в той же Венгрии, а также Словакии и Чехии экономические проблемы в условиях надвигающегося энергетического кризиса в Европе, что ударит по правящим партиям в этих странах.