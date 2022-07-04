Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал западные страны объяснить, почему Украину нельзя взять в состав Североатлантического альянса (НАТО).

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, у Киева якобы нет иной альтернативы, помимо полной интеграции в Запад, в том числе — в НАТО.

«Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили… Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать [в НАТО]», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поделились своим мнением, почему Украину не берут в военный альянс.

«Вспомнился мем: «А почему он, а не я?» — иронизирует Lux Fero.

«Так исторически сложилось», — с сарказмом пишет Илья Л.

«Он не знает, из-за чего военная операция идёт?» — смеется один из участников обсуждения.

«А зачем подбирать что попало?» — недоумевает Катерина.

«НАТО-то воюет до последнего украинца, а не шведа и финна», — не без сарказма отреагировала «Мама Пэже».

«А зачем им в составе обезьяна с гранатой?» — недоумевает Дмитрий М.

«Украину нельзя брать в НАТО, потому что НАТО сразу будет конец. Украина развалит и ликвидирует НАТО», — шутит один из комментирующих.

«Ибо Украина нужна НАТО только как пушечное мясо для войны с Россией. Для этого ее и не надо никуда принимать — достаточно лишь пообещать», — отметил «Я».

«Вам сказали: до последнего украинца. Что вам непонятно?» — спросил 21 832.

«В НАТО принимают страны, а не территории (полигоны)…» — подчеркнула Лара Z.

nato.int Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО. 2021

«Странный вопрос… Наверное, по той же причине, по которой обезьяне нельзя давать гранату», — добавил Алекс.

«Да там уже брать, собственно, нечего», — отреагировала Ксю.

«Вы свою миссию уже выполняете без вхождения в НАТО», — добавила «Кошкина Мама».

«Потому что покойная Украина — как чёрная дыра и всё делает через одно место. Она развалит и ЕС, и НАТО. Дай Бог! Там тоже не совсем идиоты, поэтому держат морковку перед носом — типа скоро возьмём», — пишет Людмила В.

«Потому что у Финляндии и Швеции есть экономика и нет территориальных проблем как внутри страны, так и с соседями (по крайней мере, официально)», — написал Sergey P.

«За членство в НАТО нужно платить 2% ВВП страны. Что там с экономикой Украины? И это даже не из-за этого. Зачем НАТО Украина, если они её используют как хотят и куда хотят, а сами ни при чем как бы», — пояснила Vera P.

«Потому, что Финляндия и Швеция будут платить взносы, а Украина, если что, разворует последнее…» — отреагировал Юрий Д.

«Когда таракана давят, он тоже не понимает — за что», — иронизирует Юрий П.

«Потому, что шведы и финны свои более-менее, а украинцы, русские и прочие восточные славяне — унтерменши по их критериям. Никогда вас не посадят на равных условиях за господский стол, запомните. Или вы с Россией на равных, или вы на положении рабов с Западом», — подчеркнул Ramon P.

«Они до сих пор не понимают, с кем они связались. Ну идиоты…» — не выдержала Анна.

«Непонятно, зачем им это всё? Географическое положение от этого все равно не изменится. НАТО по факту и так принимает участие. Признание? Хочется в элитный клуб? Это всё комплексы и холопское преклонение», — пишет swet.

«Обещать — не значит жениться. Поматросили и бросили. А девочка плачет и поверить не может… как так, ведь такая любовь была…» — смеется Eka K.

«Кулеба так и хочет третьей мировой? т.е. сгори вся планета, лишь бы морально удовлетвориться вступлением в НАТО и ЕС! Недееспособная, несамостоятельная, безответственная, террористическая страна», — отреагировал Алексей Т.

«Это только русским свойственно понятие «братский народ». У «цивилизованного мирового сообщества» иерархия строгая, как касты в древней Индии», — написал Виталий.

«Потому что Украина — расходный материал для войны с Россией и никуда её не возьмут никогда», — подытожил Саша.