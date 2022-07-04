Депутат украинского парламента Николай Княжицкий сообщил о случаях вручения повесток в военкомат в храме в западноукраинском городе Львове. Об этом политик написал 3 июля на своей странице в одной из социальных сетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

Княжицкий рассказал, что ему звонят из Львова священнослужители, возмущённые ситуацией с вручением повесток в военкомат. Депутат отметил, что 3 июля, когда люди традиционно идут в храм на воскресное богослужение, кто-то придумал выдавать повестки военнообязанным перед храмом. По мнению депутата Рады, подобных вещей в храме делать нельзя, так как имеется немало способов пригласить военнообязанных в военкомат, не прибегая к таким способам.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Так виртуозно переубеждать верующих не ходить в храмы не могла даже Советская власть. Зеленский со своими военкомами с такими темпами очень быстро сделает из большинства «львовян» атеистов. Особый «привет», конечно, местной Греко-католической церкви, ряд священников которой активно поддержали майдан 2014-го и отправили свою «паству» громить Киев. Что посеешь, то и пожнешь», — прокомментировал сообщение Княжицкого в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

«Это уже давно происходит, и не только во Львове», — отметил Ігор.

«Во Львове идёт колоссальное давление на каноническую УПЦ, многие храмы опечатаны. Но вот чтобы так подставить прихожан УГКЦ (Украинской греко-католической церкви — М. Р.), которые шастают с майдана на майдан и ввязываются в любое болото?..» — удивился Игорь Р.

«От воскресной службы до реальной — один шаг», — с сарказмом добавил Ugo F.

«Да они что о*ренели раздавать насильно повестки во Львове? Там же одни патриоты. А им на войну нельзя. Кто же тогда будет строить «справжню Україну» (настоящую Украину — М. Р.)?» — с сарказмом пишет Алексей З.

U.S. Army Europe Images ВСУ в обороне

«Если они там и будут что-то строить, то это будут скорее уже восточные кресы, а не справжню Украину», — ответил Алексею З. Alexander.

«Что еще ожидать от сатанистов во власти? Поддержка фашистов и бандеровцев, перевирание истории, развал страны и убийство своих граждан ради призрачного членства в Европе, церковный раскол, осквернение и отъем православных храмов, песни о Бандере и вот теперь повестки в церквях! Дно пробивается раз за разом!» — отметил Алексей.

«Так они же одобряют курс режима Зеленского. Вот и вперёд. В окопы. Западные рогули (жители западной Украины — М. Р.) всю эту кутерьму и заварили. С нацизмом и приглашением Вашингтона на майдан, Вашингтоном и организованный. Кушают пусть, что приготовили. До сих пор отдельные нацистики про «русню» пишут в сетях. Скоро вся «русня», включая русскоязычных украинцев вернётся в родную гавань. А эти рогули полякам сапоги натирать. Во Львове. Как всегда и делали. В паре оставшихся областей исторических», — отреагировала Оксана Е.

«За что боролись, на то и напоролись», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«У меня такое чувство, что всем призывом руководят поляки, чтобы в случае их вторжения на Украину им никто не оказывал сопротивление из местных», — поделился своими мыслями Mir Nam.

«Начальникам и сотрудникам военкоматов вообще всё равно, кого забирать на фронт. Вручение повесток на АЗС говорит о том, что у ВСУ нехватка людей. Поэтому они прибегают к таким варварским и животным методам. Беспринципность военкома доходит до абсурда, скоро будут забирать прямо из общественных туалетов», — написал Petro.

«Пришел помолиться, чтоб не попасть на войну, а тебе вручили повестку в ад», — подытожил iu43.