Большинство потенциальных российских медалистов 2022 года получили вместо красных обычные синие аттестаты с пятерками по всем предметам и естественно остались без заслуженных медалей. Возмущенные этим родители создали сообщество «МедалиНеДали» в соцсетях, где обсуждают коллективное письмо в «Роспотребнадзор» о несправедливости в отношении их детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Согласно сайту «Гарант», для получения красного аттестата, как и в 2021 году, детям необходимо было сдать русский язык на 70+ баллов. Однако на деле все оказалось еще сложнее. Если выпускникам 2020 года, заставшим пандемию за три месяца до ЕГЭ, выдали медали по результатам школьных оценок, то сегодняшним выпускникам необходимо подтвердить свой многолетний труд еще и высокими баллами по ЕГЭ.

«Так же, как и многие, ищем ответ на вопрос. Если медаль по результатам ЕГЭ, то почему аттестат синий? Всего 1 балл не добрал ребенок — русский 87, математика 4(база), одни пятерки в аттестате. Ориентировались, как и многие, на приказ от 2021 года, и когда были уверены в медали, директор сказала, что приказ совсем другой. У ребенка истерика и шок», — пишет на профильном форуме москвичка Елена Королева.

Выходит, что, сдав русский язык и профильную математику ниже 70 баллов, получить красный аттестат и медаль уже не выйдет. Вместе с детьми, которые столкнулись с данной проблемой, переживают и их родители. Они уверяют, что профильная математика и без того очень усложнилась, а время ЕГЭ по обществознанию вовсе уменьшили на час. Не стоит и забывать о том, что дети готовились к ЕГЭ в условиях пандемии в дистанционном формате.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Всем доброго времени суток! У нас тоже такая ситуация, дочь отличница, призёр Олимпиады в университете, русский 91 балл, математика 68 — в последнем задании пропустила знак минус в ответе, хотя решение правильное, поэтому минус 4 балла и, как следствие, синий аттестат. Тоже планирую написать обращение из-за несправедливости по сравнению с теми ребятами, которые сдавали базу. Горько и обидно», — пишет Мария Вершинина, мама выпускницы 2022 года.

Родители уверены: нельзя ставить эксперименты на нервах и без того запуганных учебой во времена COVID-19 детей. Математика в старших классах и так с повышенным уровнем трудности, а в последние два года школьники вынуждены без должного внимания учителя стараться вникнуть в предмет по уроку в ZOOM.

«Дорогие родители! Я вас полностью понимаю. Нельзя сравнивать русский язык с математикой по степени трудности. Русский язык учащиеся в 10х-11х классах повторяют, никакой новой информации не изучают. В 10х-11х классах вводится новый материал по алгебре, стереометрии, ребята знакомятся с элементами математического анализа и теории вероятности. Почему же надо набрать 70 баллов по русскому и математике на медаль? Это несправедливо. Русский язык ученики всегда лучше сдают, чем математику. Если ребенок набрал 60 с лишним баллов по профилю, то он базовую математику сдаст на 5. В базовом варианте задания намного легче, чем в профильной математике. Учащиеся пишут пробники на 80-90 баллов, а на экзамене теряются, волнуются, и чтобы решить по профилю 18 заданий надо не 4 часа, а больше. Задания из второй части — это олимпиадные задания», — делится пользователь Анна Петрова в группе «МедалиНеДали».