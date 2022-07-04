На сегодняшний день время для переговоров по Украине ещё не пришло. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Президент [Украины] Владимир Зеленский может решить, как будет определяться победа и на каких условиях. Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом [переговоров]», — сказал он.

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Заявление Кирби обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что заявление Кирби указывает на то, что Киев не принимает решения самостоятельно, а выполняет то, что выгодно Западу.

«И не придёт!» — прокомментировал Oleg.

«Когда, по их мнению, время придёт, то переговариваться будет не нужно. Всё освободит Россия!» — пишет Елена.

«Редко так бывает, но сейчас приходится согласиться! Вурдалак Зеленский еще не напился крови!» — добавил Борис Л.

«До последнего украинца, потом переговоры», — не без сарказма написал ID.

«Мне говорили, что Украина — независимая страна. Интересно, почему за неё решает Белый дом?» — отреагировал Dzen.

«Хозяева сказали, что ещё не пришло время», — смеется Aleksey.

«Они наивно полагают, что именно им решать, когда хватит…» — отметила Irina D.

«А должны говорить о капитуляции», — добавила одна из участниц обсуждения.

«Незалежность (независимость. — О. П.) такая незалежная», — смеется Василий.

«Пока американцы не прикажут, Зеленский ничего делать не будет», — отреагировала Елена.

Клод Верлинд. Марионетки

«Никаких переговоров с этим режимом быть не может», — считает Alex.

«Зеленский — это пёсик Байдена. Будет команда — выполнит. Но все зависит не от них, а от России. А России нужна капитуляция», — подчеркнул Rikou.

«Естественно, что время для диалога ещё не пришло. Время придёт, когда войска РФ освободят Львов», — пишет «Ужас Кошмар».

«Правильно, Одессу ещё не освободили», — добавил Андрей.

«Это как? Украина будет принимать решение, Америка не будет толкать их на это решение, но время для этого ещё не пришло. Теперь понятно, что решение принимает Пентагон», — отметила Ilmira H.

«Тот факт, что Кирби говорит за украинцев, уже показатель того, кто там все решает», — написал Maksim R.

«С Зеленским пытались договориться в Турции, после чего наши отвели войска, а Зеленский устроил тут же провокацию в Буче. О чем можно с такими разговаривать, если он из раза в раз только подтверждает свою недоговороспособность?» — не понимает Andrew N.

«Время ещё не пришло… Ещё не всех украинцев положили США», — с сарказмом написал «Человек».

«Я не понял, побежденные будут ставить условия?..» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«А мне кажется, что время для переговоров уже прошло…» — задумалась Света.

«Можно подумать, что Зеленский вообще что-то решает…» — отреагировала Елена Н.

«Наверное, время переговоров придёт, когда ВС РФ освободят всю Украину от нацистов», — подытожила Евгения.