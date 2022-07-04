Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что страны «Большой семёрки» (G7) могут установить потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть на уровне в половину от её нынешней стоимости, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Алессандро Маньяско. Привал бандитов

«Видимо, на острове и впрямь плохо обо всём знают! Не хотите брать нашу по $115, возьмёте чужую за $380!» — пишет Камила М.

Многие пользователи пришли к выводу, что «Большая семёрка» может мечтать о чём угодно, но российская нефть не в их власти.

«Зафиксировать цены для России также невозможно, как остановить восход солнца. Не хотите брать — не берите, мы другим продадим», — написал Алексей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что, пытаясь вмешаться в ценообразование российской нефти, G7 могут спровоцировать катастрофический по масштабам последствий энергетический кризис на Западе.

«Удачи! Просто как перестанут им газ поставлять, они с ума сойдут от нехватки энергии. Другие страны ведь не будут сидеть без дела, взвинтят вам такие цены — не горюй!» — указывает Сергей Т.

Часть людей полагает, что у «Большой семёрки» ничего не выйдет — цены на нефть формируются согласно рынку, а рынок диктует рост цен на топливо.

«А что, так можно было? Ха-ха! А с чего они вообще решили, что им будут продавать ресурсы по их ценам? Редкостные клоуны. Живут в каком-то своем анимешном мирке», — считает Константин П.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад мог бы уговорить Россию самостоятельно снизить цены на нефть, но состояние отношений между Россией и странами «Большой семёрки» не позволяет установить такой уровень доверия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Западные ценности

«С чего бы это России подстраиваться под них? Цену на нефть ещё в два раза можно поднять. Как прижмёт — всё равно купят. И купят втридорога! С каких это таких пор покупатель диктует продавцу, по какой цене тому продавать? Притом что диктуют цену не друзья, а недружественные страны! Те, кто поставляет оружие нацистам, чтобы они бомбили Россию!» — возмущается Гузель Ф.

«Вот не пойму: они там в этом кружке по интересам под названием G7 совсем сбрендили? «Мы установим», «мы снизим», «мы обрушим». Да единственное, что надо — это выдать вам ошейники, поводки и намордники. А особо «одарённых» следует сажать в конуру, на жёсткую диету», — поделился своим мнением Александр Л.

Отдельные комментаторы отмечают, что G7 ставит перед собой целью уничтожить российскую экономику, но сил для этого уже банально не хватает.

«Мне кажется, что они там уже не знают, что делать, и выдумывают чёрт знает что. Ну сделают они какой-то ценовой потолок. И что? Есть же мировые цены. Россия будет торговать именно по мировым ценам. А потолок они пусть засунут туда, откуда вытащили. Тут же всё просто. Есть товар. Есть цена. Не нравится — иди ищи дешевле», — написал Danro B.

Напомним, 3 июля японское агентство Киодо опубликовало материал, согласно которому премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страны «Большой семёрки» могут установить потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть на уровне в половину от её нынешней стоимости.