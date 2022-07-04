Материал немецкого издания Die Welt, согласно которому финский аналитический центр CREA сообщил, что Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из диафильма «Лебедь, рак и щука». 1986 Когда в товарищах согласья нет

«Вот она — солидарность в Европейском союзе. Только на словах», — отметил Иван Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что никакой на самом деле солидарности в Европе не существует. Каждая отдельная страна озабочена лишь своими шкурными интересами, а общие цели преследуют лишь постольку-поскольку.

«Короче, там в ЕС каждый сам себя, на самом деле. На словах только солидарность», — написал Станислав З.

«Ну понятно. Это было ожидаемо. У них нет вообще никакой договорённости между собой. Каждый исходя из личной своей выгоды принимает решения», — указывает Виктор Т.

«Как бы громко они ни кричали, а каждый будет всё равно стараться ради своей страны, а не чужой», — уверен Иосиф Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что ради сжиженного российского газа не было никакого смысла отказываться от привычного голубого топлива из России.

«Накажем Россию, не будем покупать у неё газ, который идёт по трубам. Будем брать через терминалы. Шедевральная логика», — заметил Сергей Г.

Часть людей полагает, что теперь французы должны каяться перед украинским президентом.

«Французы, а чего это вы такие непоследовательные? Уж отказываться от российского газа, так насовсем. Не едины вы с Европой. А так своей солидарностью кичились. Единая Европа, тьфу!» — пишет Ольга Т.

«Эх вы, французы! А как же высказывания ваших западных коллег о том, что, покупая что-то у России, вы спонсируете спецоперацию? Как вы в глаза Зеленскому смотреть будете? Стыдно должно быть! Вам надо было холодной и голодной смертью этот год закончить, чтобы показать, что вы по-настоящему против Путина и России!» — написал Аристарх В.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что у Франции просто нет других крупных источников пополнения газовых хранилищ, кроме Российской Федерации.

«Естественно! А что же им ещё делать в таком случае? Другого газа-то у них, по сути, нет. Американского на всех не хватит», — подметила Полина В.

«Франция может сколько угодно верещать, но закупать СПГ будет только у России. Иного варианта нет, только российское топливо», — указывает Юрий Щ.

Нашлись и те, кто уверены, что Франция и дальше будет покупать российский сжиженный газ, как и другие страны Европы будут вынуждены зависеть от энергоресурсов из России.

«Франция — пример того, что Евросоюз абсолютно зависим от поставок нашего газа. Отказаться они не могут, а значит, платить рублями придётся в любом случае», — пишет Александра М.

Напомним, 3 июля немецкое издание Die Welt опубликовало материал, согласно которому финский аналитический центр CREA сообщил, что Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. При этом отмечается, что простой российский газ во Францию не поставляется ещё с середины июня, но эта страна располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ, что выгодно отличает её от других европейских государств, вынужденных перекрывать себе доступ к голубому топливу из России.