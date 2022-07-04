Информация о том, что британский офицер спустя два месяца выгнал семью из девяти украинских беженцев с пятью детьми и двумя пожилыми женщинами, которых ранее приютил в своём доме, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Чарльз Фредерик Ульрих. На земле обетованной. 1884

«Как Бориска любит и опекает Украину, даже на слезу прошибло!» — шутит Нина Р.

Многие пользователи напомнили о том, что британский премьер-министр Борис Джонсон, который стал чуть ли не национальным героем на Украине, уверял украинских беженцев, что их с радушием примут в Великобритании.

«Как же такое могло случиться в Великобритании? Ведь Борис Джонсон теперь почётный гость Одессы! А британцы украинцев на улицу выгоняют! Как не стыдно британцам поступать так с украинцами? Ведь Украина — «цеЕвропа»!» — издевается Афанасий А.

«В дом Бориса Джонсона пусть заселяются, и не только эта семья. Всем скопом пусть украинцы скачут до дома премьер-министра Британии и внутри пусть обязательно скачут», — советует Марина П.

Некоторые комментаторы отмечают, что беженцы бесплатно просидели в чужом доме целых два месяца. Неудивительно, что после такого скупой британский офицер решил освободить свою собственность от настырных постояльцев.

«Девять незнакомых людей! Кто-нибудь из них вообще за это время хотя бы пробовал работать, интересно? Или просто жили за чужой счёт, не задумываясь о будущем?» — задаётся вопросом Саша П.

«А с чего он должен их содержать? Ладно временно приютить, но не вечно же им свой кров предоставлять. Помог немного, халява закончилась. А дальше сами. Всё правильно сделал», — поделилась своим мнением Татьяна К.

(сс) Leonhard Lenz Встреча украинских беженцев

Часть людей полагает, что эта история не стоила бы и выеденного яйца, но вызывает удивление то, что семью украинских беженцев с детьми выгнал не кто иной, как британский офицер.

«И смотрите, какой скандал из этого раскрутили. Привыкли к халяве. Под шумок тикали с Киева с абсолютной уверенностью, что им все должны. Оказалось, что не должны», — отметила Светлана С.

«Не стал раскрывать детали и правильно сделал, а то их нигде не примут. Раз выставил, значит, на то были причины. Сами же беженцы утверждают, что с самого начала к ним относились доброжелательно и с заботой. Странно, если без причины выставили. Значит, причины всё-таки были, причём серьёзные», — считает Ева А.

Ряд пользователей указывает на то, что британские граждане не в силах содержать всех украинских беженцев — в этом деле нужна полноценная государственная помощь.

«Понятно, что халявщикам нигде не рады, и неважно откуда они приехали. Пускай британские власти сами их и обеспечивают», — пишет Alexander K.

Нашлись и те, кто отмечают, что положение украинских беженцев удручает, несмотря на заверения европейских стран, что у них всё под контролем.

«На самом деле ситуация страшная. Не все беженцы с Украины — это поехавшие бандеровцы, дорвавшиеся до европейского комфорта. Далеко нет. Раз приехали женщины с детьми и старики, значит, просто пытаются найти себе безопасное место. Очень, на самом деле, жаль мне их. Положение не из приятных. Дома нет, чужая страна, гоняют то туда, то сюда. Не хотел бы я оказаться на их месте», — написал Николай С.

Напомним, 3 июля издание The Daily Mail опубликовало материал, согласно которому британский офицер спустя два месяца выгнал семью из девяти украинских беженцев с пятью детьми и двумя пожилыми женщинами, которых ранее приютил в своём доме.