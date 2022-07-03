Сюжет американского телеканала CBS о том, что рубль демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в 2022 году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции со стороны западных стран, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 3 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Доллар больше никогда не восстановит свои позиции. А рубль заменит его на рынке с лёгкостью», — считает Людовик Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что в отличие от того же доллара, российский рубль денежная единица, которой Западу приходится пользоваться при импорте газа из России.

«Потому, что рубль более устойчивый к экономическим колебаниям, чем доллар, так как имеет ценность, благодаря экспорту сырья. Вот поэтому он теперь на вершине мирового рынка», — поделилась своим мнением Дарья Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что благодаря экспорту газа за рубли российская экономика может быть уверен — национальная валюта выдержит все невзгоды, потому что имеет серьёзный запас прочности.

«Газ за рубли казался странной идеей, а кому-то даже смешной, но вот теперь мы прекрасно видим, что это положительно на рубле сказалось. Его положение стало прочнее, и это ещё не конец, определённо. Власти точно знали, что делают, да тут ещё и экспорт нефти и газа увеличился. Так что наша национальная валюта выживет и будет живее всех живых!» — убеждён Иван Г.

Часть людей полагает, что Запад, когда вводил свои антироссийские санкции, даже не знал, что его затея обернётся для него же боком.

«А они-то рассчитывали на другой итог. Уже, может быть, пора смириться с тем, что Запад замахнулся не на того соперника, которого можно с лёгкостью одолеть. Мы — не Европа, прогибаться не собираемся», — отметил Гость И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ряд пользователей указывает на то, что пока российский рубль набирает в весе, американский же доллар теряет веру в себя со стороны всего мира.

«Пока любая страна не откажется от «мировой валюты», выраженной в американском долларе, её собственная экономика косвенно будет платить дань США, обеспечивая американское процветание. Мы урезали им бюджет, и они готовы убиться за бабло. Посмотрим, что их этого всего выйдет», — написал Анатолий А.

«Если печатный станок в Америке остановится, тогда им будет хана. У них госдолг запредельный. Вся «американская мечта» — это иллюзия. Само государство — давно банкрот. Всё более менее на плаву только за счёт веры доллар, как мировой валюты, которую Россия пошатнула», — подметила Анна Л.

Нашлись и те, кто уверены, что у России есть возможности сделать национальную валюту ещё более конкурентоспособной на мировой арене.

«Надо рубль сделать таким как был при Советском Союзе. За ним стоял номинал в золоте и не был он билетом. Был обеспеченной валютой и весь мир его считал надёжным», — указывает Сергей К.

Напомним, 2 июля американский телеканал CBS опубликовал сюжет в котором эксперты из мира финансов заявили, что рубль демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в 2022 году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции со стороны западных стран.