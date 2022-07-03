На данный момент потребность в урегулировании ситуации на Украине уменьшилась и западные страны делают ставку на продолжение конфликта, но в РФ уверены, что рано или поздно здравый смысл восторжествует и переговоры возобновятся. Соответствующее заявление в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно всё-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черёд переговоров», — отметил он.

Политик добавил, что украинская сторона осведомлена обо всех требованиях российской стороны. Киеву необходимо лишь принять их и закрепить в соответствующем документе, который и так уже во многом согласован.

Заявление Пескова о договоренностях с украинской стороной обсудили в мессенджере Telegram. Многим участникам обсуждения не понравилась мысль о возможных договоренностях с представителями киевского режима.

«Какие… переговоры?» — возмутился rim33 377.

«Договоры с фашистами?..» — недоумевает Alex.

«Ну… как бы политес требует. Мы предлагали, но вы отказались. Там предложенные условия мира в договоре такие прописаны, что Зеленского сожрут и свои, и британцы», — ответила ему (Alex) Katharine.

«Не о чем с преступной хунтой договариваться. Только капитуляция», — отреагировал «Неизвестно».

«Разве можно им верить? Опять переговоры?» — недоумевает Елена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Какие могут быть переговоры с террористами?» — не понимает Алексей.

«Факт отказа от мирной сдачи — это важно. Мы обязаны предложить, Зеленский обязан (своим хозяевам) отказаться от предложения», — успокоила всех Valentina Y.

«Не надо никаких переговоров», — призвал один из участников обсуждения.

«А России это согласие зачем? Чтоб нацбаты оперились и опять нас бомбили?» — также поинтересовался VLM.

«А что там согласовано? По-моему, весь смысл этой кампании в полной смене правящей верхушки на Украине. То есть с кем ведутся переговоры? Кто Россию будет слушать? Бред какой-то», — отреагировал HD293.

«Если мы сядем за стол переговоров, то пиши пропала Запрожская область, Харьковская область, а самое главное — не будем брать Одессу, Николаев», — выразил опасение Vik.

«А что будет с русскоговорящим населением на неосвобожденных территориях?» — поинтересовалась Olga.

«Какой с ними «сесть за стол»?! С кем?! С врунами, нацистами и сволочами?! Минские соглашения с ними подписали, — ну и как? Ещё разок на те же грабли?! Никаких соглашений…» — написал Sun.

«Надеюсь, Песков понимает, чтобы условия России были полностью выполнены, и итоговый документ был не рамочный, а исполнялся — нужно чтобы были российские военные базы на территории Украины и полное разоружение киевского режима. Базы на 50 лет, федерализация Украины, признание Крыма за Россией, признание ЛНР и ДНР», — отметил «Корочка Хлеба».

«Если остановить военные действия сейчас, они начнутся ещё раз через несколько лет», — пишет Elena F.

«Не соглашение, а капитуляция Украины!» — подчеркнула Елена.

«Если здравый смысл возобладает, то РФ сама откажется от переговоров с Украиной и Западом! Но, я думаю, он уже возобладал…» — предположил Иван П.

«Ничего, подождём… Всё равно пойдут на наши условия», — пишет Наталья.

«Похоже, в Кремль приходят сигналы, что у кого-то экономика уходит в неуправляемый штопор. т.е., видимо, есть какая-то ощутимая победа на экономическом фронте», — прокомментировал заявление Пескова автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».