Польша продолжит добиваться репараций от Германии за ущерб, нанесённый стране во время Второй мировой войны. Об этом 2 июля заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время встречи с избирателями в городе Белосток.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Заявление Качинського обсудили в мессенджере Telegram.

«Ага. А потом будут требовать репарации от России за годы «оккупации» с 1945-го по 1991-й. У них не заржавеет», — отреагировала Надежда Юрьевна.

«Всё к тому и шло… Бешеные гиены рвут глотки друг другу», — пишет StepanoV.

«Дед Байден, видимо, сокращает финансирование, в связи с «Путинской инфляцией» — пришло время немцев доить», — с сарказмом добавила Наталья О.

«[Послу Украины в ФРГ Андрею] Мельнику можно пинать Германию, почему полякам нельзя?» — поинтересовался С. Ф.

«В мире есть только две нации, которым все должны. Это украинцы и поляки…» — смеется Algis D.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

«Пока колбаса у руля (канцлер ФРГ Олаф Шольц. — М. Р.), надо трепать фашистов», — с сарказмом написал Виктор А.

«А разве украинцы не должны полякам репарации за Волынь? Интересно, что Мельник об этом думает», — добавила Наталья О.

«Действительно интересно, а почему Польше не платили репараций? Это вообще прекрасное во всем требование, как раз в стиле этой Польши», — пишет Darya.

«Какие репарации полякам от немцев? Тогда на сторону фашизма перешли и сейчас на фашистской стороне!» — возмутился Vadim.

«Да-да, товарищи поляки, вытяните из обиженной ливерной колбасы все жилы. Мы смотрим и едим попкорн», — шутит Michael Alekseevich.

«Шакалам всегда мало. И это основной признак шакалов», — отреагровал «Основоположник чего-то».

«Банка с пауками», — комментирует Vasiliy K.

«Германия хоть и хочет казаться великой, но в данный момент она больше похожа на мямлю, учитывая, что они не поставили на место Украину из-за нанесённых оскорблений. Поэтому, моё предположение, что немцы либо промолчат, либо просто отмахнутся от требований Польши», — написал Mihail M.

«Тогда взамен репараций пусть возвращают немцам присоединенные территории», — добавила Галина.

«Поляки уже не знают, с кого бы урвать», — прокомментировала заявление Качиньского Марина.

«Поляки уже и так выдоили всю Европу, все на дотациях, и всё им мало…» — отреагировал Irvin S.

«Похоже, что Евросоюз решил под шумок ограбить Германию. А чего это они самые богатые?» — с сарказмом отреагировал 82 782.

«Ну-ну, успехов им в этом безнадёжном деле. Сколько раз уже требовали от Германии репарации, всё время шиш с маслом получали, ибо им всё выплатили», — пишет Artem D.

«Поляков щедро ЕС финансировал до недавнего времени, сейчас финансирование прекратили, будут искать способы получения халявы! Не исключено, что и в сторону России завоют», — отметила Валентина.

«Что-что, а щеки надувать поляки умеют, особенно когда служат кому-то. Страна, которую делил минимум четыре раза не такое может», — пишет Petro.

«Только пусть вернут Германии немецкие земли, которые им подарил СССР и спокойно требуют репарацию», — с сарказмом подытожил Сергей.