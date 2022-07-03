Президент страны Джо Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин в США. Об этом он написал 2 июля на странице в соцсети Twitter.

Франсуа Вервилт. Удаление камня глупости (фрагмент). XVII век

По мнению американского лидера, управляющие заправками компании должны так поступить, поскольку сейчас время «глобальных рисков».

«Снизьте цену, которую вы берёте на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — потребовал он.

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Заявление Байдена обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что если владельцы АЗС снизят цены, то они просто перестанут продавать бензин, так как будут работать себе в убыток.

«С ума выжил старый, не к тем обратился — надо сразу к Путину обращаться», — иронизирует Engi, напоминая о том, что ранее Байден назвал повышение цен на бензин в США «Путинским повышением».

«Капитализм закончился. Свободный рынок, говорили они. Байден тоталитарно контролирует цены, узурпатор и тиран», — смеется один из участников обсуждения.

«Пусть Путина просит», — с сарказмом добавила Елена.

«Всё для тебя, дедуля, только один вопрос. Кто платить-то будет за удовольствие?!» — поинтересовался Игорь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«А как же невидимая рука рынка, баланс спроса и предложения и вот это всё? Да и вообще, это «путинские цены», к Путину пусть и обращается», — с юмором отметил Артём С.

«Нашёл-таки виновных», — не выдержал Дмитрий.

«Но, дед, капитализм же, как ты смеешь требовать что-то от рынка?» — спросил «Рим».

«А не проще очередную партию зеленой бумаги (нынче по цене туалетной) напечатать?» — не без сарказма поинтересовался Gothmog.

«Байден потребовал?! А как же демократия?! А?!» — недоумевает gridnef.

«На самом деле, если продавцы должны будут торговать себе в убыток — они просто прекратят торговать бензином…» — пишет Michael Alekseevich.

«Так это ж диктатура в чистом виде! А где хваленая демократия?» — недоумевает Татьяна Д.

«Владельцы заправок долго не продержатся оплачивать твои, деда, косяки», — отреагировала Designcannes.

«Когда Путин распорядится снизить цены, тогда и снизят», — иронизирует Sixth Fleet Z.

«Так дело пойдет, владельцы заправок свернут свой бизнес и начнется новая волна негодований и недовольств. Дед, ты, главное, не останавливайся, добей уже это осиное гнездо окончательно», — с сарказмом написала Мила.

«Интересное требование от президента страны, считающей себя образцом свободной экономики! А тут диктат ценообразования, как-то не сходится», — отметил G53.

«Как они могут снизить цены, если их повысил Путин?..» — пошутила «Сложная Русская Женщина».

«Байден велел бензину дешеветь — бензин не хочет!» — смеется один из участников обсуждения.

«Так рыночек всё и решает. А плановая экономика не отрицает рыночка — она же этот рыночек планирует. Только рыночек, зараза такой, постоянно планировщикам планы путает», — прокомментировал новость «Господин Пролетарий».

«Он думает, что бензин берётся из шланга на АЗС, как и электричество из розетки», — смеется Inik.

«То есть АЗС предлагается брать по 10 и отпускать по 5?» — недоумевает Ирина.

«А к тем, кто владельцам заправок топливо продаёт, дед Байден не обратился, чтобы и они цены снизили?» — поинтересовался Vladimir.

«Богатая нефтью страна — рядом полно таких же богатых, а виноват за океаном Путин, а теперь заправщики. Как так у них получается?» — не понимает Andrew N.

«Логике дедушки остаётся только позавидовать», — иронизирует Kristina Z.

«Создаётся впечатление, что раньше мы за всех платили — за газ, за бензин — вообще за всё. И как они проживут без нас?..» — спросил Viktor.

«Так он что хочет, чтобы они разорились и бензина в США просто не стало?» — смеется Злата В.

«Думал я, что Байден умнее. А кто закупочные цены заправкам снизит и далее по цепочке?» — интересуется ZOV PTREZ.