Решение России о выводе военных с острова Змеиный оказалось «головоломкой» для пользователей соцсетей в Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Я не военный эксперт, но с логикой дружу. Появление сверхточного американского ракетного комплекса Himar точно совпало по времени с выводом российского гарнизона с острова Змеиный. Причина? У русских были бы огромные жертвы, так как средств для нейтрализации Himar у них, как видно, на этом этапе нет», — предположил один из грузинских аналитиков З. А., посвятивший этому событию небольшой пост на своей странице в соцсети Facebook.

«Не только на этом этапе, но и в течение ближайших 30 лет у них (русских) ничего подобного не будет. И я очень надеюсь, что ближайшие 30 лет пройдут вообще без России», — откликнулся пользователь Р. Б.

«Что вы имеете в виду? Россия вообще исчезнет с карты?» — поинтересовалась К. Г.

«В той форме, в какой она существует сегодня, надеюсь, существовать не будет», — ответил Р. Б.

«До чего довела русофобия нашу страну, мы уже видим. А если так продолжится, будет еще хуже», — отозвалась на реакцию недоброжелателей России М. М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Когда вы всё это пишете, почему не вспоминаете о том, что Россия — обладатель самого крупного в мире атомного арсенала? А о психологии загнанных в угол субъектов что-нибудь слышали? Очень плохо будет как минимум для половины мира, если Россию вынудят пойти ва-банк. И я вовсе не хочу, чтобы мы попали под «обломки» и чтобы нас это каким-то образом коснулось. Тем более дозой радиации», — тревожно заметила пользователь Н. Ц.

«Применение Himar на Змеином не планировалось, это и другим могло создать угрозу», — поделился своей информацией В. М.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

«Вообще, этот остров смотрится как хорошая мишень. Сомневаюсь, что украинцы смогут там закрепиться, хотя бы на данном этапе», — продолжила Н. Ц.

«Между прочим и русские так же думают», — ответил ей З. А.

К сведению непосвященных пользователь И. К. поделилась информацией Минобороны России, согласно которой «российские военные покинули остров Змеиный в Черном море в «качестве шага доброй воли», чтобы продемонстрировать мировому сообществу отсутствие препятствий для вывоза зерна с Украины». Однако остальные участники дискуссии оставили сообщение без внимания.

«А вы задумывались, что принесет Грузии поражение России? Если это случится, не начнется ли третья мировая, ядерная война? Если исходить из слов Путина, нужен ли нам такой мир, где не будет России?» — увенчал дискуссию пользователь Т. М.