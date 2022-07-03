Двух сотрудников полиции Лондона уволили за расистские сообщения о герцогине Сассекской Меган Маркл в группе в WhatsApp. Сухдев Джир и Пол Хеффорд работали в полиции Бетнал Грин в восточном Лондоне, в 2018 году они написали ряд расистских сообщений, в числе которых были сообщения о Меган Маркл накануне ее свадьбы с принцем Гарри. Суд признал поведение сотрудников правонарушением, за которым следует увольнение без предупреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

На заседании заявили, что полицейские смеялись над теми людьми, которых они должны были защищать. Председательствующий Морис Коэн сказал, что они вели себя «разрушительно и дискриминационно» по отношению к членам общества, и они должны были знать о «неприемлемой природе» своих комментариев.

«Посты в этой группе причинили существенный репутационный ущерб столичной полиции в целом», — добавил Коэн.

Ряд пользователей не согласился с решением суда: они считают, что оно запрещает британцам свободно высказывать свое мнение даже при общении с друзьями и ограничивает свободу слова.

«Да, они оскорбительные, но эти комментарии не были сделаны на публике или для публики. Я переживаю, что скоро мы не сможем свободно разговаривать со своими друзьями, семьей и коллегами из-за страха обвинения. Странный мир: нам говорят, как мы должны думать», — прокомментировал @steve_p66.

Некоторые комментаторы отметили, что один из полицейских — индийского происхождения. С учетом того, что «индусов в Великобритании примерно столько же, сколько темнокожего населения в США», для них представляется странным расизм в отношении кого-либо со стороны индуса.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

«Я реально не понимаю, как индус, который, скорее всего, неоднократно сталкивался с расизмом в своей жизни в Великобритании, может быть расистом в отношении какого-то другого человека. Уму непостижимо», — написала @Estrambotica.

«Не только белые люди ведут себя как расисты по отношению к темнокожим. Его только что поймали, потому что это его убеждения, это распространено и среди темнокожего населения», — отметил @Strong65 743 557

В комментариях напомнили, что принц Гарри просил правительство предоставить ему и его семье особую защиту во время визитов в Соединенное Королевство, и теперь понятно, почему он не доверяет простой лондонской полиции.

«Это железобетонные основания для предоставления защиты и обеспечения безопасности его и его семьи, когда они посещают Великобританию! Он не доверяет столичной полиции!» — прокомментировал @Righteousness71.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что это не единственные случаи проявления расизма в отношении Меган Маркл, не говоря уже о том, что культурная проблема является одной из основных с системе полиции.

«Вы верите в то, что их только двое? Там, где вы найдете одного, там есть и другие, они просто ждут, пока их найдут», — считает @DeanosandMe.

«Проявлениям расизма в каком-либо виде нет места в столичной полиции или какой-либо другой полиции, если уж на то пошло», — добавил @Yvonne50 265 775.

«Почему я не удивлен? Столичная полиция во главе с Крессидой Дик (бывшая глава полиции Лондона — прим. Д. С.), которая защищала репутацию, оказалась расистской, гомофобной и полностью некомпетентной», — согласился @Dougmacd9826.

В комментариях также отметили, что Меган Маркл говорила правду о расистской Британии, и она сделала правильный выбор, забрав своих детей и мужа подальше от «острова бесчестия и бескультурья».

«Я думал, вам всем нравится говорить, что ее тут принимали с распростертыми объятиями, не так ли? Я рад, что она уехала. Это место не для нее, не для ее детей и даже не для ее мужа», — считает @marieClaireJR.

«Атаки внутри семьи, атаки со стороны людей, которые работают на семью, со стороны полиции, правительства и СМИ. Вау! Слава Богу, они смогли выбраться отсюда», — написал @meghaven247.