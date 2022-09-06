Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что союзные войска освободили центр города Лисичанска (Луганская Народная Республика) от вооружённых сил Украины и украинских националистических боевиков, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 3 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Вот это уровень! Российская армия берёт города, словно орехи щёлкает!» — отметил Борис А.

Многие пользователи были искренне рады узнать, что наконец-то был отбит у нацистов, по сути, последний крупный населённый пункт, который отделяет Луганскую Народную Республику от долгожданной свободы.

«Искренние поздравления нашим героям! Если бы не они, не было бы этого всего. Молодцы!» — пишет Romualdas R.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские войска, а также армия Донбасса достигли такого уровня мастерства, что буквально одним ударом выбивают города из лап нацистского киевского режима.

«Непросто далось освобождение Лисичанска, но справились же! Молодцы, парни! Продолжайте в том же духе! Ждём вас дома целыми и невредимыми!» — обращается Маркел Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Эта новость не может не радовать! Всё-таки наши союзные войска, которые включают себя казаков, бойцов армии ЛНР, чеченских воинов и вообще Вооружённые силы РФ, смогли с лёгкостью противостоять вооруженным силам ВСУ! При том количестве бандеровцев, которые засели в Лисичанске, город удалось взять махом. Непросто это было, но сам момент наступления оказался молниеносным! Молодцы! Настоящие профессионалы!» — написала Камила М.

Часть людей полагает, что свободный от нацистов Лисичанск даёт союзным войскам возможность перевести дух и выдвинуться на другие направления, где до сих пор киевский нацистский режим истязает гражданское население.

«Хорошие новости! Рад, что еще один город бывшей Украины теперь сможет жить без гнета националистов!» — написал Иосиф Л.

«С освобождением Лисичанска Луганская Народная Республика, по сути, полностью освободилась от украинской оккупации. Теперь силы ЛНР придут на помощь братьям в ДНР и процесс освобождения Донбасса пойдёт ещё быстрее», — уверен Rurik V.

«Украина потеряла Лисичанск навсегда. Полный развал украинской обороны. Короче, армия России заканчивает с освобождением территории ЛНР и начинает наступления на другие направления. На очереди свободная от нацистов ДНР, затем Харьков, а там и Одесса», — указывает Ержан Ш.

Ряд пользователей выражает надежду, что больше ни одно нацистское копыто не ступит на землю Луганской Народной Республики.

«Слава богу! Молодцы, ребята! Главное теперь — не допустить, чтобы фашисты вернулись на эти территории!» — пишет Даниил А.

Граждане уверены, что у союзных войск впереди ещё множество славных побед, поэтому киевский нацистский режим неминуемо будет уничтожен.

«Молодцы, ребята! Хорошая новость. А злопыхателям скажу: «Не ваш сегодня день, как, впрочем, и все прошедшие и последующие». Победа за нами! Спасибо нашим героям!» — написала Елена И.

«Вскоре вся Украина будет свободной. С каждым новым освобождённым от нацистов городом киевский режим рушится. Его дни сочтены!» — уверен Фёдор М.

Напомним, 2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале о том, что союзные войска освободили центр города Лисичанска (Луганская Народная Республика) от вооружённых сил Украины и украинских националистических боевиков.