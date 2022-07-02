Прогноз аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co. о том, что решение стран «Большой семёрки» (G7) по установлению лимита цен на российское сырьё приведут к подорожанию нефти до «стратосферной» стоимости в $380 за баррель, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

«Эх, заживём! Пиджак себе куплю, с карманами!» — шутит Алекс Ю.

Многие пользователи удивляются тому, что G7 готовы сами себе нанести сокрушительный ущерб, лишь бы хоть каким-либо образом нагадить России.

«США сами ввели против нас санкции, а теперь сами же прогнозируют «стратосферные» цены из-за этого. И снова винят нас в этом! Как эта болезнь называется?» — интересуется Антон В.

«Отныне Америка будет вводить санкции против нас, а бить они будут прямиком по Западу. Причём все остальные будут только рады очередному пакету», — подметил Владимир А.

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате таких ограничений со стороны «Большой семёрки» выиграют крупнейшие экспортёры нефти.

«Саудовская Аравия при таких ценах скупит планету тогда!» — предупреждает Павел М.

Цитата из м/ф Золотая антилопа. реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

«В таком случае с Ирана и других Венесуэл США могут санкции не снимать. Именно эти бедные некогда страны будут королями положения при таких-то ценах на нефть», — отметил Влад Х.

Часть людей уверена, что Россия найдёт, кому продать свою нефть по выгодному ей ценнику.

«В таком случае Россия вообще ничего не потеряет, а скорее даже наоборот. Потому что наша нефть сейчас и так как бы под запретом на Западе, но её сейчас бадяжат с европейской, и типа это пока что прокатывает. Уверен, в будущем так же всё будет. Будут покупать у нас нефть по «стратосферным» ценникам, но сделают вид, что она откуда-то из другого места», — убеждён Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что в мире может случиться двойной энергетический кризис — Запад окажется отрезан как от газа, так и от нефти.

«Вот ещё и «Северный поток» прекратит работу, встанет на профилактику в июле. Будет на Западе совсем нехорошо», — считает Алексей С.

«Если нефть подорожает до $380, то нынешняя ситуация с газом миру покажется детским садом», — пишет Виктор У.

«Нефть может стоить и дороже 380 вплоть до 1000 зелёных, если продолжится та же политика и те же действия США и их подопечных против России!» — уверен Ruslan V.

«Куда лошадей гоним, американцы?! Сейчас на очереди подорожание золота! Нефть после! Куда вперёд батьки в пекло?!» — возмущается Сергей Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что нефтяники в США являются конкурентами действующего президента Америки, поэтому высокие цены на топливо в значительной степени усилят их позиции.

«В результате своих санкций Байден накормит американских нефтяников — его прямых конкурентов и конкурентов Демократической партии США на будущих выборах. Трамп сейчас, наверное, радостно хлопает в ладоши и облизывается на президентское кресло», — предполагает Алексей И.

Напомним, 2 июля агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали подорожание нефти до «стратосферной» стоимости в $380 за баррель, если страны «Большой семёрки» введут лимит цен на российское сырьё.