В число «великих держав» почти год назад ворвалась Литва, при всей своей малозаметности на глобусе сумевшая создать проблемы по обе стороны «Великого шелкового пути». Прикрепив тем самым на свою грудь мишень могущественных «противников», до той поры её не замечавших. Сложившаяся ситуация что в отношениях с КНР, что с Россией уже нанесла серьёзный ущерб стране. Но судьба фишки на столе глобального казино интересует крупье до той поры, пока она в игре. Дальнейшая её судьба никого, кроме неё самой, не интересует. Вот и приходится ехать к директору «казино».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Правда, в программе визита руководителя страны, находящейся на главном направлении «неминуемого» удара, который будет «нанесён» буквально не сегодня, так завтра, поиск военной поддержки обозначен слабо и невнятно. Так, президент ЛР Гитанас Науседа намерен встретиться с командующим Пенсильванской национальной гвардии США, чтобы обсудить военную поддержку США Литве в подготовке офицеров. Как сообщает BNS. lt, в Филадельфии он обсудит возможности более широкого экономического сотрудничества с представителями деловых кругов США, встретится с литовской общиной США и примет участие в 16-м Североамериканском фестивале литовского национального танца. Главное, судя по всему, будет решаться «на полях» и кулуарно, с представителями Государственного департамента, которые подобных событий вне поля деятельности оставить не могут по определению. Особенно — на фоне турбулентности, образовавшей при его — Госдепа — непосредственном участии как вокруг Литвы, так и внутри неё самой: это и парламентский кризис, и уже наметившийся президентский. Причиной последнего является высказанное бывшим президентом ЛР Далей Грибаускайте сожаление, что Литва до сих пор так и не определилась со своей позицией по калининградскому транзиту, хотя имела возможность сделать это во время состоявшегося на прошлой неделе заседания Совета Европы, и что институты ЕС поэтому не могут пока принять какие-либо поправки без согласия Литвы как полноправного члена Евросоюза. Ответ действующего президента был предельно жёстким: «Это говорит неинформированный человек, не знающий сути вопроса». Только вот вряд ли недавний президент с куда большими и стажем руководства страной, и участия в политике в целом является менее компетентным, чем действующий. По этой причине среди прочих нюансов следует отметить и внезапно прекратившиеся попытки руководства Евросоюза продвинуть Далю Грибаускайте на значимый пост в самом ЕС, с прицелом на её возвращение на место руководителя Литвы.

Augustas Didžgalvis Даля Грибаускайте

По информации журнала Spiegel, федеральное правительство озабочено решением Литвы и далее блокировать транзит санкционных грузов. В Берлине говорят, что тут имеет место «транзит из России в Россию», а это разрешено. Федеральный канцлер Олаф Шольц, пишет издание, не раз указывал на то, что одна из его важнейших задач заключается в том, чтобы не допустить участия НАТО в войне с Россией. А в Литве как раз размещены немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в возможный конфликт.

В четверг из правительственных кругов Литвы прозвучало следующее заявление: «Немцы оказывают давление на Еврокомиссию, стремясь добиться того, чтобы санкции не распространялись на Калининград. Они опасаются, что их солдаты могут быть втянуты в военный конфликт. Россия их запугивает».

Литовский же режим продолжал огрызаться. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила на прошедшей неделе, что вступившие в силу санкции Россия считает враждебными действиями Литвы и блокадой Калининграда. «Литва это отрицает, называет информацию из России пропагандой и напоминает, что транзит подпадает под санкции ЕС». А в пятницу на пресс-конференции в Каунасе уже даже и министр связи (!) ЛР Марюс Скуодис глубокомысленно заявил журналистам: «Риторика, заявления разных лиц — это одно, а правовой акт и его толкование, то, как мы его реализуем, — это совсем другое». То есть циничный мем «это другое» наконец-то рикошетом вернулся своим европейским создателям, с совершенно неожиданной стороны — от новообретённых «своих». У которых, как выясняется, есть и иное руководство, в иерархии которого Брюссель, как выясняется, занимает место ниже Филадельфии, не говоря уже о Вашингтоне, откуда и следует ждать решающего слова по «проблеме» литовского «тампона» на калининградском транзите.

Lrp.lt Гитанас Науседа

Следует заметить, что помимо батальона Бундесвера, о судьбе которого вполне закономерно переживает канцлер ФРГ, в Литве время от времени размещаются и участвуют в учениях военнослужащие Национальной гвардии США, с руководством одного из подразделений которой литовский президент якобы и поехал разговаривать. Инструкции о дальнейшем поведении возглавляемого Гитанасом Науседой государства ему сообщат лично, на месте. По характеру дальнейших действий Литвы будет понятно, принимал ли в принятии решения участие Пентагон, на практике всячески избегающий (как показывают события в Сирии) прямого столкновения с российской армией. Возможное смягчение позиции Литвы к мнению окружающих её стран будет означать, что разум (американских военных) пока возобладал над амбициями (американских политиков). Конструкция неустойчивая, но привычная со времён прежней Холодной войны.