Североатлантическому альянсу нужно прекратить наращивать напряженность на Украине. Об этом 1 июля в своем микроблоге в Twitter написала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Политик отметила, что жители Штатов не желают войны с Россией, однако американский лидер Джо Байден и страны НАТО наращивают конфликт.

«В этой войне победителей не будет», — отметила она, добавив, что ситуация вокруг Украины, не являющейся членом НАТО, грозит обернуться для мира ядерной войной.

«Мы должны выйти из НАТО», — приводит слова Грин ИА Красная Весна.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения считают заявление политика здравым, иные же подозревают, что США хотят избежать ответственности за проиходящее на Украине.

«Выйти из НАТО и потом отправить НАТО воевать с Россией! И как бы Америка тут якобы ни при чём — мы же не в НАТО. Оригинально придумали. Это называется опять «война с Россией чужими руками». Но надеюсь, что в этот раз они за своей лужей не отсидятся. Америке и Британии очень не хватает войны на их территории, чтобы осознать, что это такое, когда от городов и инфраструктуры остаются одни развалины! Когда нет воды, электричества, тепла и всех благ цивилизации, от которых эти зажравшиеся рептилоиды не готовы отказаться. Надеюсь, что нашему правительству хватит смелости заявить, что выход Америки из НАТО не освободит их от ответного удара в случае начала конфликта со странами — членами НАТО! Чтоб особо там губы не раскатывали, что это будет не их война, а война Европы с Россией по сценарию 1941-45 годов», — написал один из участников обсуждения.

«Я не удивлюсь, если это так и будет. Америка, как обычно, делов наделает и сдристнет», — добавил I' M.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Не хотят США отвечать на международном трибунале за всё, что сотворено при непосредственным их руководстве и участии, вот и готовится слиться загодя. Их правящим кругам проще и дешевле сейчас назначить виновных и вовремя отмежеваться от них, чтобы сохранить свои позиции во власти и в бизнесе. Американские гиены никогда не будут менять свой вектор агрессии и претензий на мировое господство на мирное и взаимовыгодное партнерство с другими странами», — считает Ирина К.

«Заварили кашу и в кусты. Это по-американски», — пишет Татьяна.

«Ну, понятно — дежурное заявление Республиканской партии, подковерная война партий за умы электората», — прокомментировал заявление политика Aldo6773.

«Есть здравые люди там ещё!» — написал Mark.

«Результат выхода США из НАТО мог бы быть любопытным…» — задумалась Татьяна Н.

«Ну Трамп тоже что-то подобное заявлял. За что и поплатился, видимо. ВПК США своих проталкивает в президенты…» — добавила Ирина.

«Умница… Как бы еще твои умные мысли донести до безумного Джо», — подытожила Irina A.