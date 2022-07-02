Известие о взятии Лисичанска российскими войсками (они, по заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, уже находятся в центре города), всколыхнуло социальные сети. Люди говорят, что это радостное событие, и что сомнений в ином исходе не может быть. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Официальное интернет-представительство президента России Рамзан Кадыров

«Ребята из Чечни стали рядом плечом к плечу с другими подразделениями российской армии — это результат огромной работы Ахмата Хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича, всего чеченского народа. Умение отличать «зерна от плевел» после многолетней пропаганды, спонсируемой Западом, на тему религиозных, исторических и национальных интересов.

И народы Чечни и Ингушетии смогли разобраться и выбрали свой путь мира, добра и дружбы. Сейчас на Украине они воюют не с укропами, они восстанавливают историческую справедливость и дают по морде тем, кто сеял ненависть в их сердцах. Вот за это всё спасибо каждому воину Ахмат, Рамзану Ахматовичу, Ахмату Хаджи Кадырову и каждой чеченской матери, которая ждёт своего сына. Спасибо», — поделилась мнением Ольга Л.

«Ахмат берет уже третий крупный город. Настоящие профессионалы в штурме городов, и им скоро будет по плечу Харьков и Киев», — считает Андрей Боровик.

«После слов Кадырова полмира получило инфаркт», — считает Виктор Твердовский.

«Поздравим же Украину с ещё одним успешным котлом. Что там Арестович? Ещё одну перемогу не озвучил? Прописью: Лисичанск не сдадим, ещё не говорил? Пора бы уже», — иронизирует Елена Лукина.

«Сейчас взяли Лисичанск, а потом и всё другое, это всего лишь вопрос времени, сомнений в этом по-моему не осталось даже у ВСУ», — замечает Насир.

«Спецоперация России началась лишь потому, что Украина при попустительстве своих покровителей не планировала выполнять Минские соглашения и продолжала давить свой собственный народ на Донбассе», — напоминает Фидель Постников.

«Россия обязательно победит! Украина и её «союзники» уже проиграли, когда поставили на стратегию ненависти ко всему русскому, она будет иметь обратный эффект. Именно на несправедливом и предвзятом отношении к русским и России рождаются новые патриоты!» — считает Роман Герасимов.

«Спасибо Вам, сильные мужчины! Оставайтесь живы и здоровы! Вы нам нужны! Россия мощь! Донбасс непобедим!» — считает Анна Воронова.

«Россия вернёт свои земли — Мариуполь, Харьков, Херсон — домой. Вы слишком долго были в гостях», — поддерживает Светлана.

«Молодцы, такая Гордость, Слава России! Очень понравилось: если кто не согласен, пойдем сначала на Киев, а потом до Варшавы и дальше! Правильно, пусть знают наших бойцов, мы за правду и за справедливость!» — отмечает Юлия.

«Да хранит всех Господь. Молодцы ребята. Сердце переполняется от гордости за вас и Россию. Берегите всех людей доброй воли», — соглашается Наталья.

«Нужно уже готовиться к Одессе, Николаеву, Харькову… Киеву… Лучше всего получается взять города методом окружения, тогда националисты быстро сдуваются… Каждый новый день — это шаг навстречу освобождения Украины от продажных украинских нацистов!» — считает Владислав.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 01.07.2022

«Сейчас перемалывают нацистов на Донбассе, после того как их денацифицируют, остальные города будет взять намного легче, чем Мариуполь и так далее, так как все заряженные и боеспособные солдаты ВСУ прилягут в землю или будут штурмовать папашу в СИЗО. Те, кому вручили повестку или тер. оборона — они не смогут долго защищать города, которые наши будут освобождать. Мобилизованные и тер. оборона — они в руках автомат никогда не держали и будут сдавать города очень быстро и целыми», — рассуждает Вячеслав Меднов.

«Путин, Кадыров и Шойгу — МОЩЬ РОССИИ!» — заметила Марина.

«Спасибо за то что вы есть, мужчины. Настоящие защитники Отечества, предки бы вами гордились, а потомки будут гордиться и не забудут кто был за, а кто против нас и где они оказались после. На наших глазах творится история и только мы знаем правду. Возвращайтесь живыми и здоровыми», — призывает Руна Райд.

Как сообщало ИА REGNUM, об освобождении Лисичанска глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале 2 июля. По его словам, бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что даёт отличные результаты.

Позднее он известил, что союзные войска уже вошли в центр города: «Лисичанск наш!». Подразделения под командованием помощника главы ЧР Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра.