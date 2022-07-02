Накануне визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток американской дипломатии так и не удается выстроить приемлемую для Вашингтона «дорожную карту» действий. Даже несмотря на то, что Государственный департамент предпринимает невиданные усилия для организации в регионе то ли двухстороннего, то ли многостороннего саммита с участием стран региона. Проблема не в том, чтобы собрать в одном месте приглашенных лидеров, отмечает в этой связи турецкое издание Evrensel, а в том, чтобы «обозначить приемлемую для всех повестку, принять какие-то решения, чтобы визит Байдена не выглядел провальным». Но пока события развиваются по негативному для Вашингтона сценарию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

В Ираке сорвался американский план по нормализации политической обстановки в стране. Парламент покинул лидер «Садристского движения» Муктада ас-Садр. Все попытки других политических сил сформировать правительство проваливаются, и ситуация в стране, как считает иракский политик Каис аль-Хазали, «интенсивно раскачивается». Агентство Bloomberg считает, что «иракские события имеют не только локальное региональное значение», так как «США сталкиваются с угрозой потери иракских поставок нефти», что «подорвет американские усилия в преддверии промежуточных выборов осенью по охлаждению цен на рынке сырой нефти». Не менее важное значение приобретает и срыв переговоров в Дохе между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. После иракского кризиса Иран, понимая заинтересованность США в его нефти, стал действовать с позиции сильного. На этом фоне важнейшее значение приобретают готовящиеся переговоры между Байденом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Khamenei. ir Муктада ас-Садр

В этой связи американцы обновили свое саудовское досье. Они посылают сигналы о том, что снимают с Салмана обвинения в сопричастности к убийству журналиста Джамала Хашогги. Но дело не только в этом. Поддержку принцу высказывают Кувейт, Бахрейн и ОАЭ, которые не только сформировали коалицию «нефтяных» монархий Персидского залива, но и стали проецировать свое влияние на весь арабский мир. В таких условиях быстро перестраиваться на марше у США не получается. Раньше Вашингтон выражал абсолютную поддержку Саудовской Аравии в ее стремлении противостоять иранскому влиянию в регионе. Но сейчас Саудовская Аравия и Иран ведут переговоры при посредничестве Ирака по нормализации отношений. В ближайшее время никаких столкновений между Тегераном и Эр-Риядом не предвидится, так как они выявляют общие интересы. При этом Саудовская Аравия и Иран вместе фиксируют падение влияния американцев на Ближнем Востоке.

Официальное интернет-представительство президента России Мухаммед бин Салман

Это синдром ухода США из Афганистана и переключения их главного внимания на Азию, прежде всего Китай. В результате ближневосточные страны стали больше сближаться с Россией, которая осуществляет процесс диверсификации своей политики в регионе. Поэтому для Вашингтона стучаться в двери богатых нефтью государств Ближнего Востока становится всё труднее, а визит Байдена не имеет шансов чем-то заполнить образовавшийся «вакуум геополитической определенности». Все размышления США о создании в регионе «арабского НАТО» — это плоды политических фантазий американских стратегов. В то же время визит Байдена вызывает интерес потому, что в его ходе будет проверена высказываемая политическая диагностика. Обозначим ее главный контур, имея в виду прежде всего энергетику: решение группы ОПЕК+ по нефти, принятое 2 июня с участием России, будет сохранено, как и партнерство Москвы с Саудовской Аравией.

Побывавший на российском экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман назвал российско-саудовские отношения такими же хорошими, «как погода в Эр-Рияде». Москва будет продолжать сотрудничество в рамках ОПЕК+ и после 2022 года. Это первое. Второе. Работа ОПЕК+ не претерпит изменения до промежуточных выборов в США, которые состоятся в ноябре. Все ждут перемен, сохраняя при этом перспективы дальнейшего партнерства. Другое дело, что американцы могут пытаться использовать свой «карательный инструментарий». Байден ранее уже обвинял российскую и саудовскую нефтяную «сдержанность» в резком росте цен на нефть. Посмотрим, что дальше.