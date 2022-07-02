Шотландия и Уэльс не хотят и далее оплачивать усилия Британии по вооружению киевского режима. Об этом 1 июля сообщает The Telegraph со ссылкой на министра финансов Шотландии Кейт Форбс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несварение

Так, в ходе интервью политик заявила, что согласилась предоставить 65 млн фунтов для Киева под давлением казначейства. При этом она подчеркнула, что «это не должно рассматриваться как какой-либо прецедент на будущее». В свою очередь, коллега Кейт Форбс из Уэльса Ребекка Эванс заявила, что под давлением Лондона она была вынуждена выделить на помощь киевскому режиму 30 млн фунтов, предназначавшихся для финансирования здравоохранения и образования.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что если Шотландия и Уэльс уже один раз выделили средства для Украины, то их заставят это сделать еще раз.

«Смешно будет, если из-за Украины развалится Великобритания. Точнее, цинично», — отреагировал Andrei K.

«Свободу Великой Шотландии! Прочь британское рабство!» — с сарказмом призвал Mikhail Aleksandrovich.

«Заставили раз в ущерб стране, заставят ещё много раз! Потом дадут кредит и на счётчик поставят! Игра продолжается!» — отметила Ярина.

«Еще один отличный повод отделиться от Великобритании», — пишет Gothmog.

«Подумалось, а что если нам поставить Шотландии артиллерию, танки, БТРы, ПВО, РСЗО и т.п. Ну на всякий случай, вдруг после референдума об отделении Лондон воспротивится. Это же не «другое»?» — не без сарказма задался вопросом А. Ш.

«[Первый министр Шотландии] Никола [Стерджен] — умная женщина в отличие от клоунов в Лондоне. Но, к сожалению, Шотландия стремится в ЕС. Если после получения независимости туда вступит, ничего хорошего не жди. Это настоящая западня», — отметил A. D.

«Интересно. Если начать поставки оружия в Шотландию. Разумеется, исключительно для самообороны. Сколько визгу будет?» — с юмором поинтересовался Сергей, проводя аналогию с действиями Запада.

«Никогда такого не было и вот опять!» — с сарказмом добавила Lustitia M.

«Шотландцы начали понимать, что их используют…» — написал Андрей.

«Правильно. Это же всё равно, что отдать просто так», — добавил Sergey K.

«Жертвы принуждения», — смеется Александр З.

«Всё, если дали денег шантажисту хоть раз, то всё», — отреагировала Елена К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Каждый народ должен, прежде всего, заботиться о своём благополучии, а не о насаждении «демократии» на территории, о которой они в жизни даже не задумывались», — отметила Oksana.

«Это голоса здравого смысла. Хватит кормить преступную укронацистскую военщину», — призвал Виктор.

«Так-то вы в составе Великобритании, хочешь не хочешь, а скидываться придётся… Или выходите из состава», — пишет Евгения С.

«Так деньги и так вряд ли шли на вооружение. Кто видел отчёт? А вот миллиардеры новые в окружении [украинского] президента-то появились. Так что потомки Храброго сердца, спите спокойно, — деньги там, где им надо быть», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.