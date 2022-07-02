Заявление главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера о предстоящем повышении цен на газ и шоке потребителей активно обсуждают в интернете. Люди говорят, что немцы сами виноваты в сложившейся ситуации. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

«Срубили сук, на котором сидели! Теперь мучаются! Бедолаги!» — заметила Наталья.

«Это называется харакири, хоть фрицы вроде и не японцы», — отмечает Александр:

«Заканчивается лафа жить за счет России», — соглашается Сергей Кузнецов.

«Халява кончилась», — поддерживает Светлана.

«Простых немцев жалко. Они явно этого не хотели. Жалко, что ублюдки из правительства не пострадают», — считает Сергей Нефедьев.

«Дровами запасайтесь!» — предлагает Алексей Кудрявцев.

Жан-Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом (фрагмент)

«Пусть учатся плясать кругом и засыпать кучей… может быть — и поможет…» — иронизирует Евгений Светличный.

«Может политики Германии будут пересматривать своё отношение к России?» — спрашивает Оксана.

«Мало толку. Потомков Гитлера нужно заставить тратить 95 процентов дохода на собственное выживание — еда, жилье, тепло и прочее. Тогда только они станут думать о своих проблемах, а не гадить нам», — считает Игорь.

«Ничего страшного, сами немцы виноваты, пусть рухнет вся англосаксонская империя — новую построим! Об этом нужно говорить вслух, построим целесообразно, мудро и справедливо», — считает Валерий Сичинава.

«Надо им на 1000% цены на газ увеличить! А нам их благ и не надо: снега натопим, баньку по-черному, ягоду и грибы будем есть. Шубу легко из лисы сделаем, русских не сломать!» — поделился мнением Егор.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. По его словам, из-за ситуации с газопроводом «Северный поток» возможно увеличение цен в три раза, а дальнейшая ситуация непредсказуема.

14 июня ПАО «Газпром» проинформировал о том, что компания была вынуждена сократить поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens, которые были направлены на ремонт из-за выявленных технических неисправностей двигателей.

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