Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ. Сеть: «Халява кончилась»
Заявление главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера о предстоящем повышении цен на газ и шоке потребителей активно обсуждают в интернете. Люди говорят, что немцы сами виноваты в сложившейся ситуации. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Срубили сук, на котором сидели! Теперь мучаются! Бедолаги!» — заметила Наталья.
«Это называется харакири, хоть фрицы вроде и не японцы», — отмечает Александр:
«Заканчивается лафа жить за счет России», — соглашается Сергей Кузнецов.
«Халява кончилась», — поддерживает Светлана.
«Простых немцев жалко. Они явно этого не хотели. Жалко, что ублюдки из правительства не пострадают», — считает Сергей Нефедьев.
«Дровами запасайтесь!» — предлагает Алексей Кудрявцев.
«Пусть учатся плясать кругом и засыпать кучей… может быть — и поможет…» — иронизирует Евгений Светличный.
«Может политики Германии будут пересматривать своё отношение к России?» — спрашивает Оксана.
«Мало толку. Потомков Гитлера нужно заставить тратить 95 процентов дохода на собственное выживание — еда, жилье, тепло и прочее. Тогда только они станут думать о своих проблемах, а не гадить нам», — считает Игорь.
«Ничего страшного, сами немцы виноваты, пусть рухнет вся англосаксонская империя — новую построим! Об этом нужно говорить вслух, построим целесообразно, мудро и справедливо», — считает Валерий Сичинава.
«Надо им на 1000% цены на газ увеличить! А нам их благ и не надо: снега натопим, баньку по-черному, ягоду и грибы будем есть. Шубу легко из лисы сделаем, русских не сломать!» — поделился мнением Егор.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. По его словам, из-за ситуации с газопроводом «Северный поток» возможно увеличение цен в три раза, а дальнейшая ситуация непредсказуема.
14 июня ПАО «Газпром» проинформировал о том, что компания была вынуждена сократить поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens, которые были направлены на ремонт из-за выявленных технических неисправностей двигателей.
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