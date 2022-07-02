Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона удостоили звания почётный гражданин Одессы. Политика наградили тремя Почётными знаками отличия имени Григория Маразли. Об этом 1 июля сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, его слова приводит издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многим участникам обсуждения пришлась не по душе инициатива властей города.

«Дайте [ему] свой любимый орден Мазепы», — с сарказмом призвал Stanislav.

«Он вас послал всех на убой, а вы его делаете почетным гражданином…» — добавила Злата В.

«Ага. Поэтому и хотят [украинских] беженцев [из Британии] в Руанду отправить», — пишет Xammer.

«Совсем уже лег под «хозяина»! Позор! Голоса совсем не имеет! Обещания народу Одессы не выполняет! Все делается под диктовку Запада!» — возмутилась Olga Y. в адрес мэра города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Бедная моя Одесса, если в почёте уже такое отребье», — отреагировала Ева.

«А что он сделал для города, и куда прийти посмотреть на его помощь?..» — спросил Александр.

«Пусть бандерлоги потешатся напоследок. Русские земли вернутся домой, к маме-России», — отметил Виталий.

«Главная его помощь… [заключается в том], чтобы украинцы скорее были уничтожены. А украинцы ему за это награды», — отреагировал Оська.

«Орден Мазепы ему…» — призвал Н. М.

«Великобритания вцепилась в Одессу как черт в грешную душу», — возмутилась Simona J.

«Саакашвили тоже был [почетным] одесситом, и где он сейчас?» — спросила Lera K.

«Ничего, даст Бог, мы этот маразм отменим. Блин, в русском городе почётный гражданин — мерзкий англосакс!» — отреагировала Ольга Г.

«Уже не знают, как раскорячиться перед Борькой. Заискивают и подхалимствуют. Кроме брезгливости это ничего не вызывает», — добавил SuperNova.

«Одному, жующему галстуки, уже почести устраивали. Надеюсь, лохматый в ту же пропасть пойдет, куда и Миша [Саакашвили]», — пишет Lidiya.

«Когда- то Труханова считали человеком, ходили разговоры, что он типа наш, бывший афганец и тому подобное. Потом стало ясно, что он всеми силами пытался опровергнуть эти слухи и доказать другой стороне, что он свой и делом и словом… А это существо… почетным одесситом может быть только для одэсьцив (вероятно речь идет о приезжих, которые обосновались в Одессе — О. П.), но не для одесситов!..» — не выдержала Valentyna P.

«Одесситы! Причешите Борю или подстригите в качестве гуманитарной помощи! Ну смотреть же невозможно на вашего «почетного гражданина», — шутит Таня С.

«Ну давайте каждую сволочь делать почетным гражданином великого русского города», — не выдержала Irina.

«Это шутка по-одесски?» — смеется «О».

«Теперь Украине всё можно. Так сказать, последнее желание страны 404», — добавила Елена.

«Что он сделал для Одессы? Больницу построил, сквер облагородил, детским домам помог?.. Как подменили все понятия в жизни…» — пишет Viktor T.

«В Одессе нет проодесской власти. Есть бандит Труханов со своей шайкой, которые подлизывают Киеву и Западу как только могут. Обычно звание почетного гражданина дают известным горожанам, сделавшим для города что-то. При чем здесь Джонсон, который, к слову, в Одессе никогда не был? Как можно давать это звание человеку, который живёт где-то там за тысячи километров и даже на карте показать не сможет расположения города. Грустно смотреть на всё это. Когда-то величайший город империи превратился в провинциальный городишко», — подытожил Марк.