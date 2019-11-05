Президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума», так как вместо призывов к миру он требует от Запада эскалации ситуации на Украине. Об этом бывший статс-секретарь министерства обороны Германии Вилли Виммер написал в Nachdenkseiten.

Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907

«На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны… Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что «тучи сгущаются», — приводит слова политика РИА Новости.

Заявление бывшего статс-секретаря министерства обороны Германии обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что от Зеленского ничего не зависит, он выполняет то, что него требует Запад. Иные также напомнили, что ранее представители Венгрии также говорили о неадекватности Зеленского. Были и те, кто обратил внимание на то, что только бывшие чиновники говорят правду.

«Весь мир сошёл с ума», — отметил «О».

«Хоть кто-то трезвый в Европе», — добавил Алексей.

«Так Зеленский полностью слушает наглосаксов, а те ещё команду «отбой» не дали», — отметил «ВВ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка

«На третий день индеец Зоркий Глаз увидел, что в тюрьме нет одной стены», — иронизирует Andrey.

«Хоть кто-то начинает прозревать», — написал Александр.

«А [глава МИД Британии] Лиз Трасс не спятила, когда заявляет, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения? А [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель не спятил, когда говорит о победе Украины на поле боя? А все западные «лидеры» не спятили, когда накачивали и продолжают накачивать Украину наступательным оружием? Или это, как водится, другое? Все подбадривали Украину — иди, воюй с Россией, заграница вам поможет. Вот теперь Украина на краю гибели и вопит: помогите! В чем она спятила? В том, что поверила западным сказкам? Ну да, так ведь это давно произошло, чего теперь кудахтать?» — отреагировала Светлана Ч.

«Зеленский такая же пешка во всей этой игре, как и те в Раде, что мнят себя фигурами. Просто это очень высокооплачиваемая пешка и ни черта он не решает. Трибунал для него — это слишком большая честь. Он — наивный простофиля, который дал себя разыграть. За каким дьяволом он вообще попёрся в президенты?» — не понимает Слава К.

«Прозрели что ли? Или сценарий такой?» — в свою очередь задался вопросом один из участников обсуждения.

«От него требуют. А он выполняет. Угробь свою страну, и тебя похвалят и сухарь дадут», — комментирует новость Борис.

«Уже не на зарплате, поэтому превратился в адекватного. Тем, кто на посту, нужно хлеб отрабатывать», — отреагировала на слова Виммера Лана.

«Венгры об этом самые первые сказали. Украинцы, вызывайте бригаду врачей с усмирительными рубашками своему наркоману», — с сарказмом призвала Ольга.

«Хоть один доктор нашелся и Зеленскому верный диагноз поставил», — подытожила Ирина С.