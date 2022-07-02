Русский язык и литературу в школах Украины предложили заменить новым предметом — «русофобия». Данную петицию на сайте президента Украины разместил праворадикал из Одессы Демьян Ганул. Автор инициативы призвал жителей Украины и украинские власти поддержать данное предложение и начать обучать украинских школьников русофобии.

Уильям Хогарт. Карьера мота. Сумасшедший дом. 1733

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически оценили предложение ввести указанный школьный предмет.

«Недолго этим укрофанатикам разгуливать в Одессе. Одесса — русский город и скоро вернется на Родину», — написал Виктор.

«Ганул не в том городе обосновался. Хотя… когда жареным для него запахнет, первым рванёт поближе к полякам. Таких «героїв України» («героев Украины» — О. П.) уже много удрало из освобожденных от украинских нацистов городов», — отметил Peresvet.

«Борщи, школьные предметы, памятники… не об этом голова должна болеть», — отреагировала Nat.

«Больные люди и даже выздоравливать не планируют, к сожалению», — добавила Наталья.

«То, что кастрюли (сторонники майдана — О. П.) с резьбы сошли, — это давно заметно», — смеется Ida.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Предсмертная агония? Надеюсь», — пишет Татьяна Д.

«Сумасшедшие зомби», — добавила Elena O.

«Так другого от них и ждать не приходится», — отреагировала Марина М.

«Украинцы — это психическое расстройство», — не выдержал Yuri.

«Рубрика «А нас за шо?» пополняется поводами», — смеется Наталья.

«И главное, никаких законов пресловутого мирового сообщества они этим все равно не нарушают», — с сарказмом отметила Виктория.

«Планируют они… что от них к сентябрю-то останется?» — задалась вопросом Юлия.

«Ввиду последних идиотизмов в ЮНЕСКО, было бы замечательно ввести «борщеведение», — пошутила Тусик М.

«Да у них этот предмет 30 лет преподают, а теперь решили официозу добавить, это всё — конец чуют…» — считает Марина.

«А так-то нацизма у них нет. Это русофобия. Это другое», — с сарказмом написал Vladarum.

«Остаётся один вопрос… На каких территориях это будет возможно 1 сентября?» — смеется Лариса Р.

«Видимо, эта нация очень сильно нагрешила перед Богом, что он решил их лишить разума и превратил в животных и монстров», — не выдержал Олег.

«Только придурки в школах могут русскую литературу заменить русофобией. Русофобия им понятна и близка их бандеровскому сердцу. А вот великая русская литература для украинцев слишком сложна. Дегенераты!» — возмутилась Инна.

«Дураки, не туда думают. В самый раз вводить в программу предмет «УК РФ». Особый упор делать на изучение статей «терроризм», «военные преступления», «публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ». И не только в школах. Да прям с сегодняшнего дня начинать трансляцию курса по ТВ», — не без сарказма добавил «Плюшка Мишевый».

«Их ненависть сожрёт. Потому как жить в любви надо», — пишет Tanja F.

«Мрази! Сами свихнулись и детям своим хотят изуродовать жизнь», — написала Галина Н.

«Вы не поняли! Они в ЕС готовятся, а туда только с такими диагнозами принимают», — отреагировала Марина.

«Вот когда про*рут свою страну, когда поляки заберут себе Львов, румыны (вероятно, речь о венграх — О. П.) — Закарпатье, а русские — Новороссию, и останутся с четырьмя областями и многомиллиардными долгами, которые они будут возвращать своей ненаглядной Америке, может тогда поймут, что во всем этом дерьме виноваты только они. По ним надо книги писать о том, как про*рать страну», — подытожил Marina S.