За первую половину 2022 года Уолл-стрит установил ряд рекордов, однако ни один из них не был положительным, пишет колумнист New York Times Изабелла Симонетти. Экономика США приблизилась к порогу рецессии, будучи измученная высокой инфляцией и растущими процентными ставками, которые съедают зарплаты и подрывают доверие американцев. Примечательно, что первые шесть месяцев 2022 года стали худшими в истории фондового рынка с 1970 года. За это время индекс S& P 500 упал почти на 21%. Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Многие пишут о том, что текущая волатильность рынка может подорвать пенсионные планы. Итак, предлагаю вашему вниманию мой пенсионный план: Шаг 1): Подойдите к зеркалу, расправьте плечи и расслабьтесь. Шаг 2): Повторите в зеркало следующие слова: «Я никогда не уйду на пенсию — я буду работать до самой смерти». Шаг 3): Отвернитесь от зеркала и уйдите. Ну вот… разве не лучше?» — иронизирует Lumpy.

«Это время действительно другое, не заблуждайтесь на этот счет. Глобальному капитализму пришел конец, и он не вернется. Как и привилегированное положение Запада в международной иерархии богатства, достигнутое за счет эксплуатации и насилия. Не рассчитывайте на какое-либо восстановление в этот раз. Дальше всё пойдет по наклонной, пока вся система не будет уничтожена и заменена лучшей», — надеется David.

«Рыночный оптимизм состоит в том, чтобы сказать: «Завтра, вероятно, будет таким же, как сегодня, но есть шанс, что всё будет иначе». Посмотрим, поможет ли кому-то этот самообман», — отмечает Hyman Rosen.

«Падение рынка с 2020 по 2022 год выглядит ненормальным. Проблемы в экономике вынуждают американцам забыть о пенсии», — беспокоится KI.

Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890

«Покупайте, покупайте, покупайте. Рынок восстановится. Он работает по прихоти трейдеров. То вверх, то вниз. Старайтесь продавать, когда рынок растет, и покупать на низком уровне. Это всё игра», — отмечает Ray Vinson.

«Почему СМИ сосредоточились на импичменте Трампа и на Украине, когда экономика находится в нескольких неделях от технической рецессии. Добавьте сюда следующее повышение процентной ставки, и вы получите крах акций и недвижимости. Почему Байден, Пелоси, Шуммер ничего не делают?» — возмущается Tom.

«Чтобы помочь обуздать инфляцию Байден имеет право вмешаться и сказать компаниям, чтобы они прекратили повышать цены или столкнулись с последствиями. Даже Никсон сделал это. Я уверен, что он этого не сделает, потому что он, похоже, не делает ничего, кроме как отмахивается: «Скажите конгрессу сделать это», — осуждает J. Ó Muirgheasa.

«Небо конечно не падает, но это может быть болезненно. Рецессия в сочетании с чрезвычайно высокими ценами. Не так часто случается, что вас зажимают с двух сторон. Да, цены должны снизиться, но будет задержка», — считает Tim N.

Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги снижением на фоне неоднозначной макростатистики и перспектив крупного повышения ключевой ставки.