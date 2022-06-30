Президент США Джо Байден 30 июня пообещал, что Вашингтон и НАТО будут поддерживать нужды Украины сколько понадобится, вопреки цунами экономических проблем, захлестнувших как мировые рынки, так и простых американцев. Выступая на саммите НАТО в Испании, глава Белого дома также попытался убедить журналистов, что якобы именно Кремль просчитался в своих возможностях вести затяжной конфликт, а не Запад в способности противодействовать России. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Он должен вести переговоры о мире… Я думал, мир — это то, за что мы выступаем… но Байден нагнетает ужас и разрушает мир…» — пишет @bmoschetti.

«Байдену лучше стоит сконцентрироваться на том, как увеличить внутреннюю добычу нефти и создать реалистичный план перехода от ископаемых видов топлива», — отмечает @TheUnsaid11.

«Это будет означать бесконечную войну вместо серьезных переговоров и тысячи новых смертей. Этого ли мы хотим? Правда?» — недоумевает @VividHugh.

«Эти войны действительно кажутся бесконечными и в конечном счете бессмысленными», — отвечает @toffeecat20.

«Необходимо прекращение огня и последующие переговоры. А не новые убийства», — подчеркивает @jilob18.

«Обязательно ли Америке вливать деньги в продолжающуюся и грязную войну без ясного конца? Они вывели войска из Афганистана, а теперь ввязались в эту войну. Если не будет переговоров, это затянется на долгие годы», — предупреждает @Thelandofark.

«Мы жертвуем своими деньгами, чтобы политики их отмывали», — считает @oletaco0126.

«Больше никакого финансирования, самим Штатам нужна помощь!» — восклицает @AMC65 023 796.

«К черту это, я хочу вернуть свои налоговые деньги», — категоричен @NMcKay420.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Больше никаких долларов налогоплательщиков для субсидирования войн банкиров», — призывает @JSaulie.

«Это огромная рыночная возможность для американской и европейской оружейной промышленности, субсидируемой налогоплательщиками», — объясняет @HelsenKristiaan.

«США отмывали деньги 20 лет в Афганистане и оставил там после себя разруху. Удачи вам, украинцы!» — восклицает @Francislight14.

«Любой мир лучше войны», — напоминает @g73 488 822.

«Сколько понадобится». Это обнадеживает. Хорошо ведь получилось в Афганистане и Вьетнаме», — вспоминает @p2435.

Напомним, что 30 июня Байден заявил, что администрация Белого дома готова выделить киевскому режиму более $800 млн на оружие, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), а также боеприпасы для комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).